تقرير: برشلونة لن يعرض على ديمبيلي أكثر من 8 ملايين يورو سنويا

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 11:31

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي

قال برنامج إل شيرينجيتو الإسباني إن برشلونة لن يقدم عرضا كبيرا للاعب عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو المقبل.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

لا يزال فريق بلاوجرانا يفاوض الجناح الفرنسي للاستمرار مع الفريق خشية فقدانه مجانا في الصيف.

وأوضح البرنامج أن برشلونة لن يعرض على اللاعب أكثر من 8 ملايين يورو سنويا.

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بطل كأس العالم 2018 والبالغ عمره 24 عاما تألق منذ قدوم المدرب شابي هيرنانديز.

في الموسم الجاري شارك ديمبيلي في 21 مباراة مع برشلونة وسجل هدفين وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

ويقضي ديمبيلي موسمه الخامس في النادي الكاتالوني الذي انضم له في 2017 قادما من دورتموند مقابل 140 مليون يورو.

وتوج ديمبيلي بخمسة ألقاب مع برشلونة.

عثمان ديمبيلي برشلونة
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