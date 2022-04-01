تقرير: برشلونة لن يعرض على ديمبيلي أكثر من 8 ملايين يورو سنويا

قال برنامج إل شيرينجيتو الإسباني إن برشلونة لن يقدم عرضا كبيرا للاعب عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو المقبل.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

لا يزال فريق بلاوجرانا يفاوض الجناح الفرنسي للاستمرار مع الفريق خشية فقدانه مجانا في الصيف.

وأوضح البرنامج أن برشلونة لن يعرض على اللاعب أكثر من 8 ملايين يورو سنويا.

بطل كأس العالم 2018 والبالغ عمره 24 عاما تألق منذ قدوم المدرب شابي هيرنانديز.

في الموسم الجاري شارك ديمبيلي في 21 مباراة مع برشلونة وسجل هدفين وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

ويقضي ديمبيلي موسمه الخامس في النادي الكاتالوني الذي انضم له في 2017 قادما من دورتموند مقابل 140 مليون يورو.

وتوج ديمبيلي بخمسة ألقاب مع برشلونة.