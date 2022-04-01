تقرير: برشلونة لن يعرض على ديمبيلي أكثر من 8 ملايين يورو سنويا
الجمعة، 01 أبريل 2022 - 11:31
كتب : FilGoal
قال برنامج إل شيرينجيتو الإسباني إن برشلونة لن يقدم عرضا كبيرا للاعب عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو المقبل.
عثمان ديمبيلي
النادي : برشلونة
لا يزال فريق بلاوجرانا يفاوض الجناح الفرنسي للاستمرار مع الفريق خشية فقدانه مجانا في الصيف.
وأوضح البرنامج أن برشلونة لن يعرض على اللاعب أكثر من 8 ملايين يورو سنويا.
بطل كأس العالم 2018 والبالغ عمره 24 عاما تألق منذ قدوم المدرب شابي هيرنانديز.
في الموسم الجاري شارك ديمبيلي في 21 مباراة مع برشلونة وسجل هدفين وأرسل 9 تمريرات حاسمة.
ويقضي ديمبيلي موسمه الخامس في النادي الكاتالوني الذي انضم له في 2017 قادما من دورتموند مقابل 140 مليون يورو.
وتوج ديمبيلي بخمسة ألقاب مع برشلونة.
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