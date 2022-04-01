برونو فيرنانديز "الماجنيفيكو" مستمر مع مانشستر يونايتد حتى 2026

أعلن مانشستر يونايتد صباح الجمعة تجديد عقد نجمه برونو فيرنانديز حتى يونيو 2026.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وفي العقد بند يتيح للطرفين التمديد لموسم إضافي.

وشارك البرتغالي في 117 مباراة مع يونايتد وسجل 49 هدفا وأرسل 39 تمريرة حاسمة.

واللاعب الذي حصل مرتين على جائزة الأفضل في الموسم مع يونايتد صنع فرصا للفريق أكثر من أي زميل منذ انضمامه في يناير 2020.

وأحرز برونو (27 عاما) هدفي البرتغال في شباك مقدونيا الشمالية يوم الثلاثاء ليعبر بمنتخب بلده إلى كأس العالم 2022.

وعلق برونو على تجديد عقده "منذ التحقت بيونايتد باتت علاقتي خاصة مع النادي وجمهوره الرائع. نشأت وأنا أشاهد هذا الفريق، وحلمت بفرصة اللعب هنا. الحلم بات حقيقة وشرف الآن".

وأضاف "حتى بعد عامين، لا زلت أشعر بالسعادة عند دخولي ملعب أولد ترافورد، أن أسمع هتاف الجمهور وأن أسجل أمام مدرج ستريتفورد. ارتداء هذا القميص والقتال من أجل النادي شرف".

واستمر "أريد المزيد هنا، وأعرف أن زملاءي يريدون المثل. أكثر من أي شيء، نريد منح الجمهور النجاح الذي يستحقه. عشنا لحظات رائعة في السنوات الماضية، لكن الأفضل لم يأت بعد مني ومن الفريق".