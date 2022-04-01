أحمد مرتضى: قلت لـ كهربا لا نمانع انتقالك مباشرة إلى الأهلي

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 11:00

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - نادي مصر

قال أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك إن ناديه لم يكن يمانع انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى الأهلي مباشرة في 2019.

محمود كهربا

النادي : هاتاي سبور

الزمالك

ورحل كهربا عن الزمالك قبل 3 سنوات لينضم إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي قبل أن يرتدي القميص الأحمر للأهلي في يناير 2020.

وقررت محكمة التحكيم الرياضي تغريم كهربا، المعار من الأهلي إلى هاتاي التركي، مبلغا قدره 2 مليون دولار بعد شكوى قدمها الزمالك ضد اللاعب.

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وصرح أحمد مرتضى عبر قناة الحدث اليوم "نصحت كهربا من قبل وقلت له إن كنت تريد الأهلي لا نمانع انتقالك".

وأضاف "قلت له فليقدم الأهلي عرضا وسنبيعك دون مشكلة. الأهلي ناد كبير وشقيق وننافسه بشرف".

وحصل الزمالك على الحكم بعدما شكا كهربا (27 عاما) قائلا إن اللاعب فسخ عقده من جانب واحد.

وتنتهي إعارة كهربا إلى هاتاي في يونيو المقبل.

وتوج كهربا مع الزمالك بالكونفدرالية وكأس السوبر المصري السعودي وكأس مصر مرتين.

بينما فاز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس السوبر الإفريقي وكأس مصر والدوري.

كهربا الزمالك الأهلي
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