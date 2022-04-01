يد - الزمالك يضاعف مكافأة الفوز بالدوري
الجمعة، 01 أبريل 2022 - 10:31
كتب : إبراهيم رمضان
قرر الزمالك مضاعفة المكافأة المخصصة لفريق كرة اليد بعد تتويجه بالدوري بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 29-22 يوم الخميس.
وأوضح الزمالك عبر موقعه أن القرار يأتي بعد "الأداء المشرف" للاعبين في البطولة.
وتوج الزمالك باللقب للمرة الرابعة على التوالي وللمرة 19 في تاريخه.
وفاز حسن وليد قداح بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
وتوج الفريق بلقبه الثاني تحت قيادة المدرب الإسباني أوليفير روي بعد كان فاز بكأس السوبر الإفريقي.
وبلغ الزمالك مع روي نهائي كأس مصر وجاء خامسا في كأس العالم.
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