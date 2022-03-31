تقرير فرنسي: ليل مهتم بضم مصطفى محمد

الخميس، 31 مارس 2022 - 23:44

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يفكر فريق ليل الفرنسي في ضم مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي ومنتخب مصر في الصيف المقبل.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

ليل
جالاتا سراي

وبحسب موقع " le10sport" الفرنسي فأن اسم مصطفى محمد يتابعه سانت إيتيان منذ عدة أشهر.

وأوضح التقرير أن التركي بوراك يلماز مهاجم الفريق ين يمدد تعاقده وسيرحل عن صفوف الفريق.

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فيما قد يرحل أيضا الكندي جوناثان ديفيد لأحد الأندية الأوروبية الكبرى بعد تألقه الموسم الجاري.

وكشف التقرير أن "ليل يهتم بضم مصطفى محمد، بعدما كان على وشك الوصول لفرنسا العام الماضي لسانت إيتيان".

وأتم التقرير "يبقى أن نرى ما إذا كان ليل سيقدم عرضا في الأسابيع المقبلة".

مصطفى محمد سجل 7 أهداف وصنع 5 في 36 مباراة بجميع المسابقات بقميص أسود تركيا.

وبنفس الرصيد من الأهداف والمساهمة شارك بوراك يلماز في 34 مباراة بقميص ليل.

ويتنافس جوناثان ديفيد على لقب هداف الدوري الفرنسي برصيد 13 هدفا سجلها في 29 مباراة.

مصطفى محمد ليل الفرنسي
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