مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول ما قاله كيروش عن سلبيات الدوري وتأثيرها على الفراعنة

الخميس، 31 مارس 2022 - 23:31

كتب : بسام أبو بكر

مؤتمر كيروش والسولية قبل مواجهة السنغال

هناك عدة سلبيات في الدوري المصري تؤثر على المنتخب وفقا لما قاله كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة لجهازه الفني ومسؤولي اتحاد الكرة.

وقال مصدر من المنتخب –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "هناك عدة أمور سلبية في الدوري رآها كيروش وتحدث معنا فيها".

وواصل "كيروش يرى أن الدوري المصري لا يفرز الكثير من اللاعبين الجيدين".

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وأوضح "على سبيل المثال لقد عانى للبحث عن ظهير أيمن بعد إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2021".

وأكمل المصدر حديثه "هناك أيضا ندرة في قلوب الدفاع ما يجعل الاختيارات صعبة عليه".

وتابع "وبالنسبة للمهاجمين فكيروش يرى أن كثرة اعتماد الأندية المصرية على المهاجمين الأجانب سبب أزمة في هذا المركز بالنسبة له وللمنتخب بشكل عام".

وأتم المصدر حديثه "كيروش كان يشدد دائما على أهمية احتراف اللاعبين المصريين في الخارج مبكرا لاكتساب الخبرات وبالتالي سيعود ذلك بالفائدة على المنتخب".

وخسر منتخب مصر فرصة تأهله لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل بهدف لمثله في مجموع المباراتين.

وانتهى تعاقد كيروش مع مصر تلقائيا بعد فشل التأهل لكأس العالم 2022.

لكن وفقا لجمال علام رئيس اتحاد الكرة فهو سيجتمع مع كيروش في وقت لاحق ثم سيعقد اجتماعا لمجلس إدارة الجبلاية لمناقشة مصير المدرب البرتغالي.

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