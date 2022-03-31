اتحاد الكرة: عرضنا الشكوى ضد السنغال على مسؤولي فيفا.. وهذا ما قالوه عن مشاركة مصر

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسمه عما دار خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من جانب الاتحاد المصري، الذي استغل الفرصة لعرض شكواه على خلفية أحداث مباراة مصر مع السنغال.

وقال العطار في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "استغلينا الفرصة لمقابلة مسؤولي الاتحادين الدولي والإفريقي وعرض وجهة نظرنا وجها لوجه بدلا من المستندات والصور عن الأجواء في مباراة مصر والسنغال الأخيرة على هامش اجتماعات مؤتمر فيفا".

وأضاف "حين تتحدث وتشرح يختلف الأمر عن الأوراق والصور، وقوبل موقفنا بتفهم شديد وقيل لنا إن وجود مصر في كأس العالم كان سيشكل فارقا هاما مع البطولة وهذه ليست مبالغة".

وتابع "نتمنى أن يلهمهم الله الصواب لاتخاذ القرار السليم".

وأوضح "هذه الأمور ليس فيها توقعات، قدمنا مستنداتنا كاملة بالصور والفيديو، حتى الجماهير العادية تعاونت معا وأمدتنا باللازم وأرسلنا كل ذلك في شكوانا لدى الاتحادين الدولي والإفريقي".

وواصل العطار "مجلس إدارة الاتحاد كان في السنغال مع المنتخب في مباراته الأخيرة وعدنا إلى مصر ثم ذهبنا إلى قطر، وبالتالي لم يجتمع المجلس ولم يتم اتخاذات أي قرارات، وبعد العودة سيتم هذا الاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة".

واختتم "قدمنا شكوى قبل بداية المباراة في رسالة بريد إلكتروني رسمية بكل الأحداث التي واجهناها، وبعد المباراة أكملناها بما تم أثناء وبعد المباراة".

وخسر منتخب مصر مباراة الإياب في العاصمة السنغالية داكار على ملعب عبد الله واد بهدف نظيف، وهي النتيجة التي قادت إلى ركلات الترجيح التي قادت بدورها السنغال إلى التأهل من المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان منتخب مصر قد فاز ذهابا في استاد القاهرة بهدف نظيف أيضا.

وتعرض منتخب مصر لمضايقات جماهيرية متعددة، أبرزها السباب المستمر وإلقاء الزجاجات وتسليط أشعة الليزر على عيون اللاعبين طوال المباراة.