الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة هدافي القاهرة بعد الجولة 25
الخميس، 31 مارس 2022 - 22:58
كتب : رضا السنباطي
يواصل التونسي رفيق كابو لاعب وادي دجلة تصدره لترتيب هدافي مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية برصيد 14 هدفا.
بينما يطارده إسماعيل بامبا لاعب الداخلية في المركز الثاني بترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا.
وإليكم نتائج الجولة 25 من مجموعة القاهرة
المريخ 1×1 بورفؤاد
الداخلية 2×0 وادي دجلة
بلبيس 1×0 منتخب السويس
المصرية للاتصالات 0×1 القناة
النصر 0×0 زد
الترسانة 2×0 بتروجت
تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة 25
رفيق كابو – 14 هدفا
إسماعيل بامبا – 12 هدفا
سمير فكري – 10 أهداف
كريستوفر ميندوجا – 9 أهداف
محمد شاهين 9 - أهداف
أحمد الشامي – 9 أهداف
إسلام هشام – 8 أهداف
كريم لا لا – 8 أهداف
محمد الفيل – 8 أهداف
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