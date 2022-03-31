الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة هدافي القاهرة بعد الجولة 25

الخميس، 31 مارس 2022 - 22:58

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

يواصل التونسي رفيق كابو لاعب وادي دجلة تصدره لترتيب هدافي مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية برصيد 14 هدفا.

بينما يطارده إسماعيل بامبا لاعب الداخلية في المركز الثاني بترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا.

وإليكم نتائج الجولة 25 من مجموعة القاهرة

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 25 الدرجة الثانية - 4 انتصارات خارج الأرض في مجموعة القاهرة الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 22 الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة 22

المريخ 1×1 بورفؤاد

الداخلية 2×0 وادي دجلة

بلبيس 1×0 منتخب السويس

المصرية للاتصالات 0×1 القناة

النصر 0×0 زد

الترسانة 2×0 بتروجت

تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة 25

رفيق كابو – 14 هدفا

إسماعيل بامبا – 12 هدفا

سمير فكري – 10 أهداف

كريستوفر ميندوجا – 9 أهداف

محمد شاهين 9 - أهداف

أحمد الشامي – 9 أهداف

إسلام هشام – 8 أهداف

كريم لا لا – 8 أهداف

محمد الفيل – 8 أهداف

مجموعة القاهرة الدرجة الثانية
نرشح لكم
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 25 الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 25 الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 25 الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 25 الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 25 الدرجة الثانية - الداخلية وأسوان يقتربان من الممتاز والحرس يعود للصدارة الدرجة الثالثة - مستقبل وطن يخطف بطاقة التأهل للقسم الثاني بالمواجهات المباشرة لاعبو منتخب السويس يتحدثون لـ في الجول عن حلم التتويج بكأس مصر.. وطموح الصعود لـ الممتاز
أخر الأخبار
مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول ما قاله كيروش عن سلبيات الدوري وتأثيرها على الفراعنة 3 دقيقة | منتخب مصر
تقرير سعودي: إيقاف فهد المولد مؤقتا بسبب المنشطات 3 دقيقة | السعودية
اتحاد الكرة: عرضنا الشكوى ضد السنغال على مسؤولي فيفا.. وهذا ما قالوه عن مشاركة مصر 18 دقيقة | منتخب مصر
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة هدافي القاهرة بعد الجولة 25 36 دقيقة | الدرجة الثانية
رسالة من السولية وإمام عاشور لجماهير مصر بعد فشل التأهل لكأس العالم 37 دقيقة | منتخب مصر
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 25 44 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 25 50 دقيقة | الدرجة الثانية
أوليفر روي: لاعبو الزمالك كانوا رجالا.. وأنهينا بطولة الدوري وليس الموسم 52 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 3 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع 4 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال