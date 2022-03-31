رسالة من السولية وإمام عاشور لجماهير مصر بعد فشل التأهل لكأس العالم

وجه عمرو السولية وإمام عاشور لاعبي منتخب مصر رسالة لجماهير الفراعنة عقب الفشل في التأهل لكأس العالم 2022.

وكتب السولية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "الحمد لله على كل شيء مقدرين حزن الشعب المصري اللي كان مستني يفرح كان نفسنا نفرحكم بس قدر الله ما شاء فعل درس لينا كلنا ولازم نتعلم منه".

وواصل "هنبص لقدام ومش هنبطل نحاول هنقف على رجلينا تانى وإللى حصل ده هيخلينا أقوى من الأول بنشكركم على الدعم والثقة وطول ما جمهور مصر العظيم فى ضهرنا هنرجع أقوى".

فيما قال إمام عاشور عبر حسابه الرسمي بالموقع ذاته: "الاعتذار واجب لكل شعب مصر كان نفسنا نفرحكم لكن الحمد الله ربنا مكتبهاش علينا".

وأتم "الحقيقة الموقف ده محتاج الصبر والقوة وأننا نعتذر ونتعلم من اللي فات بعتذر مره ثانية وربنا يعوض علينا بالخير ونقدر نفرحكم في كل ما هو قادم بالتوفيق للجميع يا رب".

وخسر منتخب مصر فرصة تأهله لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل بهدف لمثله في مجموع المباراتين.