الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 25

الخميس، 31 مارس 2022 - 22:50

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

يحتاج الداخلية فوزا واحدا في آخر 5 جولات لحصد بطاقة التأهل عن مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز.

ويتفوق الداخلية على بتروجت منافسة في بطاقة التأهل بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة.

وشهدت الجولة 25 تعادل النصر مع زد سلبيا.

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وإليكم نتائج الجولة 25 من مجموعة القاهرة

المريخ 1×1 بورفؤاد

الداخلية 2×0 وادي دجلة

بلبيس 1×0 منتخب السويس

المصرية للاتصالات 0×1 القناة

النصر 0×0 زد

الترسانة 2×0 بتروجت

تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة 25

May be an image of ‎text that says '‎FilGoal .com مجموعة ترتيب القاهرة نقاط الدرجة التانية فوز لعب 59 19 25 47 الداخلية 13 25 39 11 بتروجت 25 39 رسانة 10 25 39 10 ناديزد 25 38 الحديد السكة 10 25 5 38 9 واديدجلة 25 6 37 10 القناة 25 7 32 السويس بورتو 7 25 8 32 7 الحربي الانتاج 25 9 31 السويس منتخب 7 25 10 27 للإتصالات المصرية 6 25 11 22 4 النصر 25 12 21 4 المريخ 25 13 21 4 بورفؤاد 25 14 f'FilGo 10 1 بلبيس 25 15 بنها 16‎'‎

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