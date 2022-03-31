الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 25
الخميس، 31 مارس 2022 - 22:50
كتب : رضا السنباطي
يحتاج الداخلية فوزا واحدا في آخر 5 جولات لحصد بطاقة التأهل عن مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز.
ويتفوق الداخلية على بتروجت منافسة في بطاقة التأهل بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة.
وشهدت الجولة 25 تعادل النصر مع زد سلبيا.
وإليكم نتائج الجولة 25 من مجموعة القاهرة
المريخ 1×1 بورفؤاد
الداخلية 2×0 وادي دجلة
بلبيس 1×0 منتخب السويس
المصرية للاتصالات 0×1 القناة
النصر 0×0 زد
الترسانة 2×0 بتروجت
تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة 25
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