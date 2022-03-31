الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 25

الخميس، 31 مارس 2022 - 22:45

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

واصل حسام باولو مهاجم بايونيرز تصدره لترتيب هدافي مجموعة بحري في الدرجة الثانية بعد مرور 25 جولة.

ويظل رصيد باولو 13 هدفا، ويأتي خلفه محمد حمبوزو لاعب الأولمبي صاحب الـ 11 هدفا.

ويحتل جلال الشرقاوي المركز الثالث برصيد 10 أهداف سجلها بقميص ألعاب دمنهور.

وجاءت نتائج الجولة 25 من مجموعة بحري

حرس الحدود 1×0 بلدية المحلة

سبورتنج 0×0 الأولمبي

صيد المحلة 0×1 الرزقا

المجد 0×0 بايونيرز

الرجاء 0×2 دكرنس

المنصور 0×0 أبو قير للأسمدة

كفر الشيخ 1×0 دمنهور

المصري بالسلوم 1×1 الحمام

وإليكم ترتيب الهدافين بعد مرور 25 جولة

حسام باولو - 13 هدفا

محمد حمبوزو - 11 هدفا

جلال الشرقاوي - 10 أهداف

موسى أولاري - 8 أهداف

جابر سالم - 8 أهداف

مصطفى صبحي - 7 أهداف

أحمد هريسة - 7 أهداف

محمد نجاتي - 6 أهداف

محمد دسوقي - 6 أهداف

مجموعة بحري الدرجة الثانية حسام باولو
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