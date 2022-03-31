أوليفر روي: لاعبو الزمالك كانوا رجالا.. وأنهينا بطولة الدوري وليس الموسم

الخميس، 31 مارس 2022 - 22:42

كتب : إبراهيم رمضان

أوليفر روي مدرب الزمالك لكرة اليد مع محمد رمضان هتلر

أبدى الإسباني أوليفر روي المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك سعادته بتحقيق أًول بطولة محلية مع القلعة البيضاء بعد التتويج على حساب الأهلي بنتيجة 29-22 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس.

وقال روي عقب المباراة: "كانت مسابقة طويلة للغاية أرهقت اللاعبين. استعنت بـ20 لاعبا بالإضافة لبعض الناشئين والذين كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية".

وأضاف "أنهينا بطولة وليس الموسم، ولن نحصل على راحة لأن لدينا بطولة الكأس يومي 7 و8 من شهر أبريل".

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واختتم المدرب "أشكر مجلس الإدارة والجماهير لمساندتهم الدائمة وأعدهم بمزيد من البطولات".

وفي الإطار ذاته قال محمد رمضان لاعب الفريق: "بطولة الدوري للموسم الحالي أغلى الألقاب التي استطاع الفريق حصدها خاصة وأنها جاءت بعد موسم طويل بخلاف أنها اللقب الرابع على التوالي".

وتابع رمضان "نعد الادارة والجماهير بحصد جميع بطولات هذا الموسم".

وتوج فريق الزمالك ببطولة الدوري للموسم الحالي 2021-2022 عقب تغلبه على الأهلي بنتيجة 29-22 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم -الخميس- ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة تحديد بطل المسابقة.

وفاز حسن قداح لاعب الزمالك بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

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