الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 25

الخميس، 31 مارس 2022 - 22:31

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

عزز وليد عطية لاعب بترول أسيوط صدارته لترتيب هدافي مجموعة الصعيد في الجولة الثانية.

وسجل وليد عطية 15 هدفا بفارق 4 أهداف عن حسن ديالو صاحب الـ 11 هدفا.

وفي المركز الثالث تساوى كل من محمد ناجي جدو ووائل فراج ووائل علي برصيد 10 أهداف.

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وجاءت نتائج الجولة 25 من مجموعة الصعيد

الألومنيوم 2×0 البداري

تليفونات بني سويف 1×0 الفيوم

ملوي 2×2 اسوان

بترول أسيوط 1×0 مركز شباب طامية

الإعلاميين 3×1 سوهاج

كيما أسوان 1×1 المنيا

وجاء ترتيب هدافي مجموعة الصعيد

وليد عطية – 15 هدفا

حسن ديالو – 11 هدفا

وائل فراج – 10 أهداف

محمد ناجي "جدو" – 10 أهداف

وائل علي – 10 أهداف

جيمس تيدي – 9 أهداف

يوسف عطايا – 9 أهداف

علي الفرارجي - 8 أهداف

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