الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 25
الخميس، 31 مارس 2022 - 22:31
كتب : رضا السنباطي
عزز وليد عطية لاعب بترول أسيوط صدارته لترتيب هدافي مجموعة الصعيد في الجولة الثانية.
وسجل وليد عطية 15 هدفا بفارق 4 أهداف عن حسن ديالو صاحب الـ 11 هدفا.
وفي المركز الثالث تساوى كل من محمد ناجي جدو ووائل فراج ووائل علي برصيد 10 أهداف.
وجاءت نتائج الجولة 25 من مجموعة الصعيد
الألومنيوم 2×0 البداري
تليفونات بني سويف 1×0 الفيوم
ملوي 2×2 اسوان
بترول أسيوط 1×0 مركز شباب طامية
الإعلاميين 3×1 سوهاج
كيما أسوان 1×1 المنيا
وجاء ترتيب هدافي مجموعة الصعيد
وليد عطية – 15 هدفا
حسن ديالو – 11 هدفا
وائل فراج – 10 أهداف
محمد ناجي "جدو" – 10 أهداف
وائل علي – 10 أهداف
جيمس تيدي – 9 أهداف
يوسف عطايا – 9 أهداف
علي الفرارجي - 8 أهداف
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