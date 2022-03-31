الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 25

الخميس، 31 مارس 2022 - 22:25

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

وضع أسوان قدما في الدوري الممتاز بعدما عزز صدارته لترتيب مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية.

ويتصدر زهرة الجنوب الترتيب برصيد 58 نقطة من 24 مباراة بفارق 11 نقطة عن كيما أسوان من 25 مباراة.

ويحتاج أسوان لـ 5 نقاط في الجولات الـ 5 الأخيرة من أجل العودة مرة أخرى للدوري الممتاز.

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وجاءت نتائج الجولة 25 من مجموعة الصعيد

الألومنيوم 2×0 البداري

تليفونات بني سويف 1×0 الفيوم

ملوي 2×2 اسوان

بترول أسيوط 1×0 مركز شباب طامية

الإعلاميين 3×1 سوهاج

كيما أسوان 1×1 المنيا

وجاء ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 25

May be an image of ‎text that says '‎FilGoal .com مجموعة ترتيب الصعيد نقاط الدرجة الثانية فوز لعب 58 18 24 47 ترتيب 13 25 46 أسوان كيما 12 25 43 لألومنيوم 11 25 42 أسيوط بترول 11 25 33 8 المنيا 25 5 33 المنورة المدينة 9 25 طامية 6 32 8 مركز 24 7 32 8 الفيوم 25 8 30 8 ديروط 24 9 سويف بني تليفونات 29 6 25 10 26 5 الإعلاميين 25 11 25 سويف بي 5 25 12 22 4 سوهاج 24 13 16 3 ملوي 25 fOFGol 14 14 قنا 3 25 15 البداري البد 16‎'‎

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد أسوان
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