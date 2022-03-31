الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 25

وضع أسوان قدما في الدوري الممتاز بعدما عزز صدارته لترتيب مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية.

ويتصدر زهرة الجنوب الترتيب برصيد 58 نقطة من 24 مباراة بفارق 11 نقطة عن كيما أسوان من 25 مباراة.

ويحتاج أسوان لـ 5 نقاط في الجولات الـ 5 الأخيرة من أجل العودة مرة أخرى للدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الجولة 25 من مجموعة الصعيد

الألومنيوم 2×0 البداري

تليفونات بني سويف 1×0 الفيوم

ملوي 2×2 اسوان

بترول أسيوط 1×0 مركز شباب طامية

الإعلاميين 3×1 سوهاج

كيما أسوان 1×1 المنيا

وجاء ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 25