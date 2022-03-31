الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 25
الخميس، 31 مارس 2022 - 22:25
كتب : رضا السنباطي
وضع أسوان قدما في الدوري الممتاز بعدما عزز صدارته لترتيب مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية.
ويتصدر زهرة الجنوب الترتيب برصيد 58 نقطة من 24 مباراة بفارق 11 نقطة عن كيما أسوان من 25 مباراة.
ويحتاج أسوان لـ 5 نقاط في الجولات الـ 5 الأخيرة من أجل العودة مرة أخرى للدوري الممتاز.
وجاءت نتائج الجولة 25 من مجموعة الصعيد
الألومنيوم 2×0 البداري
تليفونات بني سويف 1×0 الفيوم
ملوي 2×2 اسوان
بترول أسيوط 1×0 مركز شباب طامية
الإعلاميين 3×1 سوهاج
كيما أسوان 1×1 المنيا
وجاء ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 25
نرشح لكم
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة هدافي القاهرة بعد الجولة 25 الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 25 الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 25 الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 25 الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 25 الدرجة الثانية - الداخلية وأسوان يقتربان من الممتاز والحرس يعود للصدارة الدرجة الثالثة - مستقبل وطن يخطف بطاقة التأهل للقسم الثاني بالمواجهات المباشرة لاعبو منتخب السويس يتحدثون لـ في الجول عن حلم التتويج بكأس مصر.. وطموح الصعود لـ الممتاز