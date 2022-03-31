يحيى الدرع: تحاملت على إصابة لمواجهة الأهلي.. وأتمنى الفوز بالكأس مع الزمالك

أبدى يحيي الدرع نجم فريق كرة اليد بنادي الزمالك سعادته بتحقيق لقب الدوري للموسم الحالي 2021-2022، كما كشف عن خوضه لقاء الأهلي الأخير وهو يعاني من إصابة في الكتف.

وقال يحيي الدرع عقب المباراة: "سعيد جدا بحصد بطولة الدوري وأشكر كل من ساندنا، تحاملت ولعبت المباراة بعد إصابة خفيفة في الكتف".

وأضاف الدرع: "كان لابد من وجود كل عناصر الخبرة والحمد لله على التوفيق وأداء اللاعبين".

وتابع "أتمنى حصد لقب الكأس لأنها بطولة غالية عندي، فأنا لم أحصل عليها مع الزمالك، وأتمنى أن أختم الموسم المحلي بحصد بطولتي الدوري والكأس".

في الإطار ذاته قال مصطفي بشير لاعب يد الزمالك: "التتويج ببطولة الدوري جاء بعد إصرار اللاعبين على الفوز رغم الإصابات التي ضربت الصفوف".

وأضاف بشير "بطولة طويلة ولكن ختامها ولا أحلي، خضنا المباراة الأخيرة بعدة إصابات ولكن تحاملنا وكان لدينا الإصرار على الفوز بالمباراة والبطولة وقد كان".

واختتم "أشكر جميع اللاعبين الذين كانوا عند حسن الظن وأشكر مجلس الادارة على مساندته الدائمة لنا ونعدهم بحصد لقب الكأس".

وتوج فريق الزمالك ببطولة الدوري للموسم الحالي 2021-2022 عقب تغلبه على الأهلي بنتيجة 29-22 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم -الخميس- ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة تحديد بطل المسابقة.

وفاز حسن قداح لاعب الزمالك بجائزة أفضل لاعب في المباراة.