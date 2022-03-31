كرة طائرة - الأهلي يهزم الزمالك 3-0 ويضرب موعدا ناريا لتحديد طرف النهائي

تغلب الأهلي على الزمالك بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة.

وكانت هذه هي المباراة الثانية، حيث تقام المباريات بنظام Best of 3، ويتأهل الفائز بمباراتين إلى النهائي.

وفاز الزمالك في المباراة الأولى بثلاثة أشواط مقابل شوطين في سيناريو مثير، حيث فاز الأهلي بأول شوطين، قبل أن يقلب الأبيض الطاولة.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة، حيث لم يحسم عند 25 نقطة، بل امتد حتى فاز الأهلي 31-29.

ويجب في كرة الطائرة تحقيق الفوز بفارق نقطتين على الأقل لحسم الشوط.

في الشوطين الثاني والثالث، فاز الأهلي بنفس النتيجة 25-20.

وتغلب الاتحاد السكندري على طلائع الجيش، لينتظر الفائز من الأهلي والزمالك في النهائي.

وتلعب المباراة الفاصلة غدا -الجمعة- في الثامنة مساء لتحديد من سيواجه الاتحاد في نهائي الدوري.