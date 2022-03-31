جمال علام: نطالب بإعادة مباراة مصر والسنغال بمكان محايد أو في قطر

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة إن مصر تطالب بإعادة مباراة الفراعنة ضد السنغال في ملعب محايد نظرا لما تعرض له الفريق.

وتحدث جمال علام لشبكة "بي إن سبورتس" على هامش تواجده في كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائلا: "تواجدنا في الكونجرس اليوم وسنحضر غدا اجتماع للاتحاد الإفريقي ونستغل تلك الظروف لأن مباراتنا ضد السنغال شابها الكثير من الأشياء الغريبة".

وواصل "قدمنا اعتراضا للاتحادين الدولي والإفريقي لأن المباراة أقيمت في صورة إرهابية وليس بشكل عادل".

وتابع "أثرت تلك الأجواء على اللاعبين والجماهير وهناك أحد الأشخاص من الجماهير تمت إصابته ونُقل للمستشفى، حتى نحن أعضاء إدارة اتحاد الكرة لم نجلس في الأماكن المخصصة لنا بل على مقاعد بدلاء المنتخب".

وأتم جمال علام حديثه "يجب أن يحقق الاتحاد الدولي في الاعتراضات التي أرسلناها له وكذلك الاتحاد الإفريقي يجب أن يكون له موقف، نطلب بإعادة المباراة في مكان محايد أو في قطر ويجب أن يكون هناك نزاهة في اللقاء".

🔴🔴 رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم @EFA جمال علام يؤكد لـbeIN SPORTS تقديم شكوى للاتحادين الدولي والإفريقي بخصوص أحداث مباراة مصر والسنغال في داكار مطالبا بإعادة المباراة أو عدم تحديد الفائز بينهما قبل التحقيق بما حدث pic.twitter.com/ZXkGhtUmX3 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 31, 2022

وخسر منتخب مصر فرصة تأهله لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل بهدف لمثله في مجموع المباراتين.