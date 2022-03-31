جمال علام: نطالب بإعادة مباراة مصر والسنغال بمكان محايد أو في قطر

الخميس، 31 مارس 2022 - 20:19

كتب : FilGoal

جمال علام رئيس اتحاد الكرة بعد عودة بعثة منتخب مصر من السنغال

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة إن مصر تطالب بإعادة مباراة الفراعنة ضد السنغال في ملعب محايد نظرا لما تعرض له الفريق.

وتحدث جمال علام لشبكة "بي إن سبورتس" على هامش تواجده في كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائلا: "تواجدنا في الكونجرس اليوم وسنحضر غدا اجتماع للاتحاد الإفريقي ونستغل تلك الظروف لأن مباراتنا ضد السنغال شابها الكثير من الأشياء الغريبة".

وواصل "قدمنا اعتراضا للاتحادين الدولي والإفريقي لأن المباراة أقيمت في صورة إرهابية وليس بشكل عادل".

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وتابع "أثرت تلك الأجواء على اللاعبين والجماهير وهناك أحد الأشخاص من الجماهير تمت إصابته ونُقل للمستشفى، حتى نحن أعضاء إدارة اتحاد الكرة لم نجلس في الأماكن المخصصة لنا بل على مقاعد بدلاء المنتخب".

وأتم جمال علام حديثه "يجب أن يحقق الاتحاد الدولي في الاعتراضات التي أرسلناها له وكذلك الاتحاد الإفريقي يجب أن يكون له موقف، نطلب بإعادة المباراة في مكان محايد أو في قطر ويجب أن يكون هناك نزاهة في اللقاء".

وخسر منتخب مصر فرصة تأهله لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل بهدف لمثله في مجموع المباراتين.

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