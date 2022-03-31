انتهت دوري الطائرة - الأهلي 3 (25)-(20) 0 الزمالك.. إلى المباراة الفاصلة

الخميس، 31 مارس 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الأهلي - كرة طائرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3-2.

وتقام المباريات بنظام Best of 3.

أخبار متعلقة
كرة طائرة - الاتحاد السكندري في نهائي الدوري بالفوز على الطلائع.. وينتظر الفائز من الأهلي والزمالك كرة طائرة - الزمالك يهزم الأهلي بـ "ريمونتادا" مثيرة ويتقدم في سلسلة نصف النهائي الزمالك يوافق على المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة مباشر دوري الطائرة - الأهلي 2 (12)-(15) 3 الزمالك.. الأبيض يتقدم في سلسلة نصف النهائي

في حال فاز الزمالك يتأهل للنهائي مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري.

وفي حال فاز الأهلي يلتقي القطبان مجددا غدا الجمعة في الثامنة مساءً لخوض لقاء فاصل.

--

نهاية الشوط الثالث.. 25-20 للأهلي

الأهلي 24-20 الزمالك

الأهلي 23-18 الزمالك

الأهلي 20-15 الزمالك

الأهلي 19-14 الزمالك

الأهلي 16-13 الزمالك

الأهلي يوسع الفارق.. 12-8

الزمالك يقلص الفارق 9-8

الأهلي يتقدم مجددا 9-7

الزمالك يتعادل من جديد 7-7.. سجال مستمر

شوط مثير والأهلي يسترد التقدم 7-6

الزمالك يتعادل مجددا 6-6

الأهلي يسترد التقدم 6-5

الزمالك يتعادل 5-5

الأهلي يتقدم 5-4

بداية الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني.. 25-20 للأهلي

الأهلي 22-18 الزمالك

الأهلي 18-14 الزمالك

الأهلي يوسع الفارق 12-7

الزمالك يقلص الفارق 7-5

الأهلي يتقدم 5-1

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: 31-29 للأهلي

التعادل 28-28

التعادل 21-21

الزمالك يتقدم 20-18

الأهلي يسجل التعادل 17-17

الزمالك 17-14 الأهلي

الزمالك 13-11 الأهلي

الزمالك 10-9 الأهلي

الزمالك 8-7 الأهلي

التعادل 5-5

التعادل: 3-3

بداية الشوط الأول

بداية اللقاء

كرة طائرة دوري النخبة الممتاز للكرة الطائرة الزمالك - كرة طائرة الأهلي - كرة طائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - الأهلي يهزم الزمالك 3-0 ويضرب موعدا ناريا لتحديد طرف النهائي كرة طائرة - الاتحاد السكندري في نهائي الدوري بالفوز على الطلائع.. وينتظر الفائز من الأهلي والزمالك كرة يد - الزمالك بطل الدوري للمرة الرابعة على التوالي بعد الفوز على الأهلي انتهت كرة يد - الأهلي (22) (29) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري لأول مرة في مصر.. انطلاق منافسات 3×3 تحت إشراف NBA خبر في الجول - موقف مهاب ياسر من المشاركة مع الزمالك في إفريقيا للسلة موعد مباريات الخميس 31 مارس 2022.. قمتان في اليد والطائرة بين الأهلي والزمالك كرة يد - مصر تتقدم بطلب استضافة نسختي أمم إفريقيا 2022 و2024
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي يهزم الزمالك 3-0 ويضرب موعدا ناريا لتحديد طرف النهائي 10 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر مدرب ساجرادا: كنت أتوقع تأهل الزمالك لربع النهائي.. ورئيس النادي "حر فيما يقوله" 32 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جمال علام: نطالب بإعادة مباراة مصر والسنغال بمكان محايد أو في قطر ساعة | منتخب مصر
قائمة الزمالك – تواجد حفني ومحمود علاء والونش.. وظهور الشاب سيد عبد الله 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
انتهت دوري الطائرة - الأهلي 3 (25)-(20) 0 الزمالك.. إلى المباراة الفاصلة 2 ساعة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الاتحاد السكندري في نهائي الدوري بالفوز على الطلائع.. وينتظر الفائز من الأهلي والزمالك 2 ساعة | رياضات أخرى
المثلوثي والجزيري يصلان مصر اليوم.. وتدريبات خفيفة لـ إمام عاشور وزيزو 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كرة يد - الزمالك بطل الدوري للمرة الرابعة على التوالي بعد الفوز على الأهلي 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 3 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع 4 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال