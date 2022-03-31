كرة طائرة - الاتحاد السكندري في نهائي الدوري بالفوز على الطلائع.. وينتظر الفائز من الأهلي والزمالك

الخميس، 31 مارس 2022 - 19:44

كتب : محمد سمير

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

تغلب الاتحاد السكندري على طلائع الجيش في نصف نهائي الدوري المصري لكرة الطائرة، في المباراة الثانية بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وكان الاتحاد قد فاز على الطلائع في المباراة الاولى بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، ليحسم الفوز الثاني تأهله إلى نهائي الدوري.

وفاز الفريق السكندري بالشوط الخامس الفاصل بنتيجة 15-12، بعد تعادل الفريقين بشوطين لكل منهما.

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وتلعب مباريات نصف نهائي دوري كرة الطائرة بنظام "Best of 3"، حيث يجب على فريق الفوز بمباراتين لضمان التأهل.

وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من الأهلي والزمالك في نهائي دوري كرة الطائرة.

وفاز الزمالك بالمباراة الأولى، حيث قلب تقدم الأهلي بشوطين إلى انتصار بثلاثة أشواط مقابل اثنين.

إذا فاز الزمالك اليوم على الأهلي يتأهل مباشرة لمواجهة الاتحاد، أما إذا فاز الأهلي يلعب الفريقان مباراة فاصلة غدا.

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