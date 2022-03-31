كرة يد - الزمالك بطل الدوري للمرة الرابعة على التوالي بعد الفوز على الأهلي

الخميس، 31 مارس 2022 - 19:34

كتب : إسلام أحمد

الزمالك - كرة يد

حصد الزمالك لقب دوري المحترفين لكرة اليد موسم 2021-22 للمرة الـ 19 في تاريخه بالفوز على الأهلي بنتيجة علي صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحصد الزمالك لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي والـ 19 في تاريخه، فيما كان آخر لقب للأهلي منذ 2018.

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة بينما ظل الأهلي ثانيا برصيد 15.5 نقطة.

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وكان الزمالك يحتاج للفوز أو التعادل للتتويج بلقب الدوري، بينما يحتاج الأهلي للفوز لحصد اللقب.

ويحصد الفائز 3 نقاط بينما التعادل يساوي نقطتين لكل فريق والخسارة تساوي نقطة واحدة.

تعد تلك البطولة الثانية لـ الإسباني أوليفير روي المدير الفني للأبيض إذ حقق لقب كأس السوبر الإفريقي والدوري المصري، ووصل لنهائي كأس مصر وحصد المركز الخامس في كأس العالم للأندية.

الشوط الأول

تقدم الزمالك مبكرا بهدفين في مرمى الأهلي، ومع مرور 5 دقائق أصبحت النتيجة 3-1 للأبيض.

وأهدر الأهلي رمية جزائية في الدقيقة الخامسة وبعد دقيقتين تقلص الفارق ليصبح 3-2.

الزمالك وسع الفارق وأهدر الزمالك ركلة جزائية في الدقيقة 10 وأصبحت النتيجة 3-4.

استطاع الأهلي العودة في النتيجة بالتعادل 5-5 بعد مرور 13 دقيقة.

وأهدر الزمالك ركلة جزائية أخرى، وتبادل عبد الرحمن حُميد حارس الأهلي وكريم هنداوي حارس الزمالك التألق في التصدي لفرص محققة من لاعبي الفريقين.

في الدقيقة 18 تقدم الزمالك مجددا بنتيجة 6-5.

وعاد حُميد للتألق بالتصدي لرمية جزائية ورد عليه "كاتونجا".

في الدقيقة 22 تقدم الأهلي لأول مرة في النتيجة بـ 7-6، وعدّل الزمالك النتيجة سريعا ومن ثم بعد دقيقتين قلب النتيجة لتصبح 8-7 للأبيض.

بدءا من الدقيقة 25 وسع الزمالك الفارق لينهي الشوط الأول بنتيجة 13-8.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني بكل قوة فسجل أحمد الأحمر هدفين متتاليين لتصبح النتيجة 15-8.

ووسع الزمالك الفارق في الدقائق التالية ليصبح 17-10 ثم 19-10.

وفي الدقيقة العاشرة وصل الفارق لـ 10 نقاط بنتيجة 21-11 للزمالك.

الزمالك واصل تعزيز تفوقه في الدقائق التالية مستغلا كل الفرص المتاحة.

في الدقيقة 17 وصل الفارق إلى 11 هدفا بنتيجة 24-13 للأبيض.

وفي الدقيقة 21 أصبحت النتيجة 26-16، وبدأ الأهلي محاولة تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 25 ظل الفارق في صالح الأبيض بنتيجة 28-20.

وفي الدقيقة 28، أشهرت الحكمة ياسيمنا السعيد البطاقة الحمراء في وجه إسلام حسن بسبب الاعتراض.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 29-22 ليواصل الأبيض فرض سيطرته على لقب دوري اليد.

وحصد حسن وليد قداح لاعب الزمالك جائزة رجل المباراة.

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