ماركوس ميلوني لـ في الجول: أحب فكرة تمثيل الإمارات.. وهذه أهدافي مع الشارقة

أحد أبرز المواهب الرائعة في الدوري الإماراتي، يقدم أداء مميزا مع الملك في البطولة المحلية منذ انضمامه للشارقة.

ويتحدث ماركوس ميلوني عن مدربه كوزمين ودوري أبطال آسيا ومجموعة الشارقة القوية أمام الهلال السعودي، الريان القطري، استقلول الطاجيكستاني والكثير في حوار خاص عبر فيلجول، إليكم نص الحوار.

تهانينا على المستوى الكبير الذي تقدمه مع الشارقة، ما سر الأداء المميز مع كوزمين؟

كوزمين مدرب مميز للغاية، فهو يساعدني كثيراً لكي أكون قادرا على التطوير، وتقديم أفضل أداء ممكن لمساعدة الفريق، فهو يمنحني الكثير من الحرية على أرضية الملعب.

بداية الموسم، تراجع رهيب في النتائج مع العنبري، والآن تعدل الوضع، حدثنا عن أسلوب المدربين؟

عبد العزيز العنبري مدرب رائع للغاية، لديه كل الاحترام من الجميع في نادي الشارقة الإماراتي، هو شخص رائع للغاية بذل قصارى جهده ولكنه لم يوفق في النتائج، وهذا جزء من كرة القدم.

المدربان لديهما أسلوب مختلف، ولكنهما مميزين للغاية.

هل العين هو الأقرب للحصول على الدوري الإماراتي هذا الموسم في رأيك؟

العين يقدم موسم جيد للغاية، ولكنه لم يحسم أي شيء، لكنهم الفريق الأقرب.

انتصرتم على العين بهدفين، كيف استعديتم لهذه المباراة؟

المباراة أمام العين كانت مميزة للغاية، الفريق بأكمله استعد بشكل جيد وقدم أقصى ما لديه، أنها منافسة كبيرة، لقد تمكنا من تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، بفضل جهود الفريق بأكمله.

ما هو طموحك مع الشارقة؟

لدي الكثير من الخطط في الشارقة، أريد أن أكون بطلاً للدوري هنا في الإمارات، أشعر وكأنني في منزلي، ممتن لهذا النادي الكبير.

بعد أيام، تنطلق بطولة دوري أبطال آسيا، حدثنا عن استعداداتكم لها؟

دوري أبطال آسيا، بطولة قوية ومهمة للغاية، نحن نعمل يوماً تلو الآخر، لتقديم مستوى جيد خلال هذه البطولة.

ويبدأ الشارقة أولى مبارياته الآسيوية، أمام حامل اللقب "الهلال" في 8 أبريل المقبل.

الهلال، الريان، استقلول، ثلاثة فرق قوية في المجموعة الآسيوية. هل الشارقة قادر على حجز البطاقة والعبور إلى الدور التالي؟

إنها مجموعة قوية للغاية، لكننا جاهزون ولدينا فرص حقيقية للانتقال إلى الدور التالي من هذه البطولة الآسيوية.

إذا عٌرض عليك التجنيس وتمثيل الكرة الإماراتية، هل ستوافق على هذا الأمر؟

نعم، أود حقًا أن ألعب في المنتخب الإماراتي، سيكون من دواعي سروري وحلمي أن أمثل هذا البلد.

بالتأكيد تسمع عن الدوري العربية الأخرى، في حال قدومك للدوري السعودي، ما الفريق الذي تود الانضمام إليه؟

البطولة السعودية جذابة للغاية، أتابع مباريات الدوري هناك كثيراً، ولكنني أركز حالياً على مستقبلي مع نادي الشارقة.