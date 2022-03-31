الدرجة الثانية - الداخلية وأسوان يقتربان من الممتاز والحرس يعود للصدارة

الخميس، 31 مارس 2022 - 18:15

كتب : رضا السنباطي

كوكاكولا والترسانة - دوري الدرجة الثانية

أقيمت اليوم مباريات الجولة 25 للمجموعات الثلاث (الصعيد - القاهرة - بحري) في دوري الدرجة الثانية قبل التوقف خلال شهر رمضان ليعود في 9 مايو المقبل.

مجموعة الصعيد

تعادل ملوي مع أسوان بنتيجة 2-2 ليتصدر زهرة الجنوب جدول الترتيب برصيد 59 نقطة وتعادل كيما أسوان مع المنيا بهدف لكل فريق.

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وانسحب البداري أمام الألومنيوم بعد مشاركته بـ 9 لاعبين ثم إصابه ثلاث لاعبين لينسحب الفريق وتُحتسب نقاط المباراة للألومنيوم.

وخسر الفيوم من تليفونات بني سويف 1-0 ليرتفع رصيد التليفونات إلى 33 نقطةـ بينما فاز بترول أسيوط على مركز شباب طامية 1-0، كما انتصر الإعلاميين على سوهاج 3-1.

مجموعة القاهرة

حقق الداخلية فوزا على وادي دجلة بنتيجة 2-0 سجلهما سمير فكري وبابا ديوب ليحتاج الداخلية إلى ثلاث نقاط ليصعد رسميا بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة مع بتروجت بعد خسارته من الترسانة 2-0.

وانتصر بلبيس على منتخب السويس 1-0 ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة بينما خسر الاتصالات من القناة بهدف علاء البدري من ركلة جزاء، كما تعادل النصر مع زد سلبيا.

مجموعة بحري

حقق حرس الحدود انتصارا على بلدية المحلة 1-0 سجله رضا الويشي ليعود الفريق للصدارة برصيد 50 نقطة بعد تعادل سبورتنج مع الأولمبي سلبيا.

وانتصر الزرقا على صيد المحلة بهدف ليهبط الأخير رسميا برفقة الرجاء الذي خسر من دكرنس 2-0.

وتعادل المجد مع بايونيرز سلبيا كما تعادل المنصورة مع أبو قير للأسمدة سلبيا.

الدرجة الثانية الداخلية أسوان حرس الحدود
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