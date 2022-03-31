انتهت كرة يد - الأهلي (22) (29) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري

الخميس، 31 مارس 2022 - 17:52

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - دوري المحترفين لكرة اليد

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الختامية من دوري المحترفين لكرة اليد على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 16 نقطة ويحل الأهلي ثانيا برصيد 14.5 نقطة.

الزمالك يحتاج للفوز أو التعادل للتتويج بلقب الدوري، بينما يحتاج الأهلي للفوز لحصد اللقب.

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ويحصد الفائز 3 نقاط بينما التعادل يساوي نقطتين لكل فريق والخسارة تساوي نقطة واحدة.

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انتهت.. الزمالك بطل الدوري

ق 29: 29-22 للزمالك

ق 28: بطاقة حمراء لإسلام حسن للاعتراض على قرار الحكمة ياسمينا السعيد.

ق 24: 28-19 للزمالك

ق 21: الزمالك يواصل تفوقه بنتيجة 26-16

ق 17: 24-13 للزمالك

ق 12: 21-12 للزمالك

ق 10: 21-11 للزمالك

ق 8: الزمالك 19-10 الأهلي

ق 4: الزمالك 17-10 الأهلي

ق 3: الأحمر يسجل هدف الزمالك.. 15-8

ق 1: الأحمر يسجل الهدف الأول للزمالك في الشوط الثاني 14-8

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الزمالك 13-8 الأهلي

ق 28: 12-8 للزمالك

ق 27: 10-8 للزمالك

ق 26: هدف للأهلي من رمية جزائية

ق 25: يحيى الدرع يوسع الفارق لتصبح 9-7

ق 24: الزمالك يقلب النتيجة 8-7

ق 22: الزمالك يُعدل النتيجة سريعا 7-7

ق 22: الأهلي يتقدم لأول مرة في المباراة 7-6

ق 21: التعادل يعود من جديد 6-6

ق 20: حميد يتصدى لركلة جزائية

ق 20: حُميد وهنداوي يتألقان ويتصديان لهدف لكل فريق

ق 18: يحيى الدرع يسجل هدف التقدم للزمالك 6-5

ق 17: حُميد وهنداوي يتألقان

ق 15: رمية جزائية مهدرة أخرى للزمالك

ق 13: التعادل بين الفريقين 5-5

ق 10: الأحمر يهدر ركلة جزائية للزمالك

ق 9: الأهلي يقلص الفارق مجددا 4-3

ق 8: الهدف الرابع للزمالك لتصبح النتيجة 4-2

ق 7: الأهلي يقلص الفارق 3-2

ق 5: رمية جزائية للأهلي مهدرة

ق 5: الزمالك 3-1 الأهلي

ق 2: الزمالك يتقدم بهدفين مبكرا على الأهلي

بداية اللقاء

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