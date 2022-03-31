اجتماع يرسم ملامح استعداد الإمارات للملحق الآسيوي.. وعقبة وحيدة تواجه أروابارينا

الخميس، 31 مارس 2022 - 16:50

كتب : محمود حمدي

الإمارات - كوريا

بدأ المنتخب الإماراتي ترتيب أوراقه، استعدادًا لمواجهة نظيره الأسترالي، يوم 7 يونيو المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن الملحق الآسيوي.

وتأهل منتخب الإمارات إلى الملحق بعد أن حصد المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ويواجه الفائز من مواجهة الإمارات وأستراليا، المنتخب البيروفي خامس تصفيات أمريكا الجنوبية، يوم 14 يونيو لحجز مقعدًا في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

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وتعقد لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد كرة القدم الإماراتي برئاسة حميد الطائر وفقًا لصحيفة "البيان" اجتماعًا مع مدرب المنتخب، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، لبحث خطوات العمل خلال الفترة المقبلة والاستعداد للملحق الآسيوي.

وتواجه لجنة المنتخبات صعوبة في إيجاد الوقت الكافي للتحضير للملحق الآسيوي، حيث من المقرر أن تنتهي منافسات الدوري الإماراتي "دوري أدنوك" يوم 27 مايو المقبل، إذ من المتوقع إقامة معسكر داخلي أو خارجي لمدة أسبوع ينتهي بإقامة المباراة الفاصلة.

وتأهل المنتخب الإماراتي لمواجهة نظيره الأسترالي عقب حسم المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية بالفوز على كوريا الجنويبة بهدف دون رد.

وفي حال نجح منتخب الإمارات وتأهل إلى كأس العالم 2022 فسيحقق العرب إنجازا تاريخيا.

وستصبح تلك المرة هي الأولى التي يتأهل فيها خمسة منتخبات عربية إلى كأس العالم.

الإمارات كأس العالم تصفيات
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