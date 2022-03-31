لأول مرة في مصر.. انطلاق منافسات 3×3 تحت إشراف NBA

الخميس، 31 مارس 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

كرة سلة 3×3

تنطلق اليوم الخميس منافسات تحديات لعبة كرة السلة 3x3 بتنظيم اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية (BAL) لأول مرة في مصر.

وتقام المنافسات تحت إشراف الـ NBA على هامش بطولة أفريقيا للأندية التي تقام في مصر ويشارك فيها نادي الزمالك خلال الفترة من التاسع وحتى التاسع عشر من شهر أبريل المقبل.

كما تقام تحديات كرة السلة 3×3 للجنسين الذكور والإناث، ولجميع الأعمار بداية من سن الحادية عشر وفيما فوق ذلك، إذ تبدأ المرحلة الأولى من التصفيات اليوم الخميس وغدا الجمعة في نادي الزهور، بينما تقام تصفيات النهائيات في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، أيام 10، 13، و18 من شهر أبريل المقبل.

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ويشارك في المنافسات ١٥٠ فريق لمراحل سنية مختلفة بعد أن لاقى الحدث اقبال كبير من اللاعبين للمشاركة في المنافسة التي تقام لأول مرة في مصر.

ويتواجد نادي الزمالك في مجموعة النيل ببطولة أفريقيا للأندية التي تضم كل من: بترو أتلتيكو الأنجولي، فاب الكاميروني، كوبرا سبورت الجنوب سوداني، كيب تاون تايجرز الجنوب أفريقي، وفوكاش الكونغولي.

فيما ضمت مجموعة الصحراء فرق اتحاد المنستيري التونسي وسلا المغربي وجامعة دكار السنغالي وفيروفيارو الموزمبيقي وREG الرواندي وSLAC الغيني.

ويتأهل أول 4 فرق في كل مجموعة للمرحلة النهائية للبطولة التي تقام في كيجالي في شهر مايو المقبل.

يذكر أن نادي الزمالك هو حامل لقب البطولة، وذلك بعد أن تفوق على الاتحاد المنستيري التونسي في نهائي البطولة التي أقيمت العام الماضي في رواندا تحت رعابة الـ NBA.

كرة سلة 3×3
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