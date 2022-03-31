الخليفي يهاجم بيريز: الشعب الأوكراني يموت وهو يقاتل من أجل إقامة السوبرليج

أثار ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الجدل بتصريحاته بخصوص لقائه مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بعد مباراة دوري أبطال أوروبا.

وتغلب ريال مدريد على باريس سان جيرمان في دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

وقال الخليفي في تصريحات لـ بي.بي.سي: "إنهم يعلمون أنه لا توجد فرصة، الناس يموتون في أوكرانيا وليس لديهم مكان للنوم وهم يقاتلوا من أجل السوبرليج".

وأضاف "عرض علي 400 مليون يورو من أجل المشاركة في المشروع، لكني رفضت".

وتابع "لو كنت أفكر في نفسي، كان بإمكاني فعل ذلك، خاصة أثناء فيروس كورونا ولكن ماذا عن المشجعين وما تمثله كرة القدم لهم".

وواصل "تحدثت إلي فلورنتينو بيريز في مباراة دوري أبطال أوروبا وقال لي يجب أن نصل إلى نقطة يمكننا فيها التحدث إليكم، كنت قاسيًا جدًا معه، أخبرته أنني لا أريد أن أكون ضمن تلك الخطة".

دوري السوبر ليج بطولة تردد اسمها على مدار يومين في أبريل الماضي وقتلت في مهدها، لكنها ما زالت تؤرق الاتحادات المحلية والقارية وسط تمسك الأندية بها.

ولايزال ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس يحاربوا من أجل بقاء فكرة دوري السوبر ليج.

وتأتي فكرة دوري السوبر الأوروبي بمشاركة الفرق الكبرى فقط وهو ما رفضه الاتحادين الأوروبي والدولي.