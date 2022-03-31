خبر في الجول - موقف مهاب ياسر من المشاركة مع الزمالك في إفريقيا للسلة

الخميس، 31 مارس 2022 - 16:28

كتب : إبراهيم رمضان

مهاب ياسر - كرة سلة

يسعى الزمالك لتدعيم صفوف فريق السلة قبل انطلاق دور المجموعات من بطولة إفريقيا BAL تحت رعاية NBA للمرة الثانية على التوالي.

وتواصل مسؤولوا النادي مع مهاب ياسر لاعب الفريق والمحترف بجامعة ETSU ضمن دوري الجامعات الأمريكي.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب يسعى للتواجد في بطولة إفريقيا بنسختها الثانية.

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ويقع الزمالك في المجموعة الأولى والتي تسمى بـ "مجموعة النيل" وتستضيفها صالة حسن مصطفى في القاهرة بالفترة من 9 إلى 19 أبريل المقبل.

ولا يمانع اللاعب في العودة من جديد إلى صفوف الزمالك لكن تبقى المشكلة في موعد الامتحانات مع الجامعة.

وإذا تم إجراء الامتحانات في وقت آخر وتم السماح للاعب من المشاركة مع الفريق فسينضم بشكل طبيعي للزمالك.

أما في حال فشل ذلك فسينتظر اللاعب تأهل الزمالك وخوض منافسات ربع النهائي والمقرر إقامته في رواندا شهر مايو المقبل.

وتضم المجموعة كل من الزمالك – بترو لواندا الأنجولي – فاب الكاميروني – كوبرا سبورت الجنوب سوداني – إسبوار فوكاش الكونغولي – كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي.

ويتأهل أول أربعة أندية إلى ربع النهائي المقرر إقامتها في رواندا.

وتقام المباريات النهائية من ربع النهائي إلى النهائي في رواندا خلال الفترة من 21 مايو إلى 28 مايو.

وعلم FilGoal.com أن مهاب ياسر سينضم بصورة طبيعية إلى الزمالك في النهائيات ولكن لا يزال هناك محاولات لضمه في دور المجموعات.

وجاءت مباريات الزمالك كالآتي:

السبت 9 أبريل (الزمالك × كوبرا سبورت) الساعة 8 مساء

الثلاثاء 12 ابريل (الزمالك × كيب تاون تايجرز) الساعة 10 مساء

الجمعة 15 أبريل (الزمالك × بيترو لواندا) الساعة 10 مساء

السبت 16 أبريل (الزمالك × إسبوار فوكاش) الساعة 10 مساء

الثلاثاء 19 أبريل (الزمالك × فاب) الساعة 10 مساء

كرة سلة الزمالك إفريقيا
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