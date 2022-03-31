رئيس الزمالك يكشف قيمة صفقات المعارين

الخميس، 31 مارس 2022 - 14:52

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

محمد صبحي فاركو

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قيمة صفقات المعارين من نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي: "محمد صبحي حارس مرمى الفريق، وتمت إعارته لفاركو مقابل 5 ملايين جنيه، مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 20 مليون جنيه".

وكشف مرتضى منصور "ويحصل الزمالك على جزء من إعادة بيع الحارس مستقبلا".

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وأضاف رئيس الزمالك "محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق تمت إعارته لنادي فيوتشر مقابل مليون جنيه فقط، وتم تعديل عقده ليحصل على 5 ملايين جنيه في الموسم".

وتابع "حصل اللاعب على المبلغ ورحل لفيوتشر، كما يحق له فسخ التعاقد من طرف واحد مقابل 2 مليون جنيه".

وواصل مرتضى منصور "محمد عبد السلام مدافع الفريق تمت إعارته للاتحاد السكندري مقابل مليون و750 ألف جنيه، مع وجود بند بأحقية النادي السكندري في ضمه نهائيا مقابل 4 ملايين جنيه، بخلاف تعديل عقد اللاعب وإضافة موسم إضافي مقابل 6 ملايين جنيه".

أما عن مروان حمدي فأوضح "تمت إعارته بثلاثة ملايين جنيه لسموحة مع تجديد عقده لمدة موسم، في حين أن أسامة فيصل كان عقده مع الزمالك مليون جنيه في الموسم وتمت زيادته إلى 4 ملايين في الموسم".

وشدد مرتضى منصور على أن أحمد محمود تمت إعارته لفاركو مقابل 2 مليون مع وجود بند أحقية الشراء بـ3 ملايين جنيه، ونفس الأمر بالنسبة لياسين مرعي المعار أيضا لفاركو.

وأتم رئيس الزمالك: " أحمد نادر السيد تمت إعارته لنادي فيزيلا البرتغالي وعقده تم توقيعه في الاستاد كي يرحل عن النادي".

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر القلعة البيضاء للحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بالنادي.

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