رئيس الاتحاد الأوكراني بـ واق ضد الرصاص: الملاعب ستعود بالجماهير في أوكرانيا قريبا

الخميس، 31 مارس 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

أوكرانيا في مواجهة السويد - يورو 2020

يرى رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، أندري بافيلكو أن بلاده ستتغلب على الظروف الحالية وستعود الحياة إلى ملاعبها قريبًا.

وتعذر حضور أندري بافيلكو إلى كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.

وظهر بافيلكو مرتديًا واق ضد الرصاص في مقطع فيديو بُث خلال كونجرس فيفا.

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وقال رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم: "كل يوم هنا يموت الكبار والأطفال، ندافع عن بلدنا ضد العدوان الروسي، نشكركم جميعاً على ما تقدمونه".

وأوضح رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم: "موسيقي كرة القدم والملاعب المكتظة بالمشجعين سوف تعود في أوكرانيا، نؤمن بذلك".

وتنال أوكرانيا تعاطفًا ومساندة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا" منذ اندلاع الحرب مع روسيا.

ويلعب منتخب أوكرانيا في يونيو المقبل أمام أسكتلندا ضمن الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة ويلز في نهائي الملحق ليتأهل أحدهما إلى كأس العالم 2022 في قطر.

أوكرانيا فيفا كونجرس
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