هل يكرر ما فعله مع كوت ديفوار واليابان؟ تعليق غامض من خليلوزيتش حول مستقبله مع المغرب

علق وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب برد غامض بخصوص مستقبله مع أسود الأطلس بعد قيادتهم للتأهل إلى كأس العالم.

وحجز منتخب المغرب مقعده في كأس العالم 2022 بالفوز على الكونغو الديموقراطية بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين للمرة السادسة في تاريخه.

وقال خليلوزيتش لـ "فوتو ميركاتو" الفرنسية: "حققت نجاحا كبيرا، هذا التأهل الرابع شخصيًا للمونديال، كان الأمر متعبا شيئا ما، لكن هناك شعور بالفخر أيضًا، إنه أمر ممتع للغاية، لأنني سعيد بلاعبي فريقي والطريقة التي لعبنا بها في هذه المباراة".

واختتم "أحتاج للراحة، والإستمتاع بهذا التأهل للمونديال، وسأفكر ما إذا كنت سأرحل عن المنتخب المغربي".

وكان أفضل إنجاز لمنتخب المغرب هو الوصول لدور الـ 16 في نسخة 1986، بينما ودعت دور المجموعات في 4 نسخ أخرى.

قصة خليلوزيتش مع الصعود إلى كأس العالم

وحيد خليلوزيتش ترأس القيادة الفنية لـ 4 منتخبات، تأهل بجميعهم إلى كأس العالم لكن الغريب في الأمر أنه رحل عن اثنين قبل خوض منافسات المسابقة.

وكان خليلوزيتش صعد بمنتخب كوت ديفوار إلى كأس العالم 2010 لكن رحل عن الفريق قبل بداية المنافسة.

بينما صعد بمنتخب الجزائر إلى كأس العالم 2014، وقادهم إلى إنجاز تاريخي بعد أن وصلوا إلى دور الـ 16 ثم الخروج لاحقا أمام ألمانيا.

أما اليابان، فقد صعد بهم إلى كأس العالم 2018 لكن تمت إقالته قبل منافسات المونديال.

خليلوزيتش قاد المغرب مثلما فعل مع المنتخبات السابقة إلى كأس العالم لكن السؤال الآن يدور حول هل سيقودهم إلى منافسات المسابقة نفسها؟