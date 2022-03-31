الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتقدم باستقالته بعد الفشل في بلوغ كأس العالم

تقدم شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم باستقالته بعد فشل منتخب الجزائر في التأهل لكأس العالم 2022.

وتأهل منتخب الكاميرون لمونديال 2022 بالفوز على الجزائر 2-1 في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي بمباراة الإياب بالبليدة، بعد خسارته الذهاب على أرضه بهدف.

وقال عمارة في مؤتمر صحفي يوم الخميس "أشكر الجميع، وأؤكد أنني قمت بواجبي".

وأضاف "أتمنى التوفيق للجميع، وأن تتكرر الإنجازات في المستقبل".

وأكمل "قررت تعيين محمد معوش كرئيس مؤقت للاتحاد الجزائري، حتى انتخاب رئيس جديد".

وشدد "سيتم في الأيام القليلة المقبلة عقد الجمعية العمومية، من أجل اختيار رئيس جديد، وفق القوانين المعمول بها".

وتابع "كنت في اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الجزائري لتقييم الوضع بعد فشل المنتخب في بلوغ كأس العالم".

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وواصل "النتيجة مؤلمة وقاسية، علينا وعلى جماهيرنا، كونها خيبة أمل كبيرة ونهاية أحلام كثيرة بنيناها منذ سنوات".

وأتم "لم نتأهل لكأس العالم 2018 و2022، رغم أننا كنا على بعد ثواني من بلوغ ذلك".

وفاز منتخب الكاميرون على الجزائر بهدفين لهدف في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبذلك تأهل منتخب الكاميرون للمونديال بعد التعادل في مجموع المباراتين إيجابيا بهدفين لكل منهما لكن بسبب تسجيل الأسود غير المروضة لهدفين خارج أرضهم خطفوا التأهل.

افتتح إريك ماكسيم تشوبو موتنج أهداف المباراة في الدقيقة 22.

وأدرك أحمد توبة هدف التعادل لمنتخب الجزائر في الدقيقة 118.

وبدا أن الجزائر خطفت بطاقة التأهل بالفعل.

لكن في الدقيقة 124 سجل كارل توكو إيكامبي هدفا قاتلا ليخطف بطاقة التأهل من أنياب المحاربين ويرسل بلاده إلى المونديال القطري.