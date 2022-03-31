اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية لـ فيفا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الخميس اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية له.

وجاء القرار بعد تصويت الاتحادات الأعضاء خلال كونجرس فيفا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأقيم كونجرس فيفا على هامش قرعة كأس العالم 2022 التي تقام يوم الجمعة.

ويقام كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط، حين تستضيفه قطر أواخر هذا العام.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وتجري كأس العالم كل 4 سنوات منذ تدشينها في 1930 ولم تلعب في 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية.

وستكون نسخة 2022 في قطر الأخيرة التي تجري بمشاركة 32 فريقا، سيزيد عدد المتنافسين إلى 48 بدءا من نسخة 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.