الأهلي يكشف تطورات حالتي حمدي فتحي وعبد المنعم قبل مواجهة الهلال

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي تطورات حالتي حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم قبل مواجهة الهلال المقبلة.

ويستضيف الأهلي فريق الهلال السوداني في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "حالة حمدي فتحي مطمئنة إلى حد كبير".

وكشف "تعرض حمدي فتحي لإصابة في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة السنغال".

وأضاف "الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أكدت تعرضه لكدمة، وسيخضع لفحص جديد غدا الجمعة قبل انطلاق مران الفريق".

وشدد أبو عبلة "الأمور غير مقلقة بشأن إصابة حمدي فتحي ولكن الفحص الطبي للاطمئنان على حالته بشكل أكبر".

وأدى الفريق تدريباته على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها أمس ‏ضمن ‏البرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.‏

أما بخصوص عبد المنعم فأوضح أبو عبلة "يبدأ اللاعب الجري حول الملعب اليوم على هامش التدريبات الجماعية".

وكشف "سيشارك عبد المنعم في أجزاء من تدريبات الفريق الجماعية ابتداء من غد بعد الاستعانة بـ واقي الأنف".

وكان عبد المنعم تعرض لإصابة بكسر في الأنف خلال مشاركته مع منتخب مصر في مواجهة السنغال الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

واختتم أبو عبلة تصريحاته "سيتم تقييم حالة عبد المنعم باللعب بقناع حماية للوجه (واقي الأنف)".

ويكفي الأهلي التعادل أمام الهلال من أجل التأهل إلى ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا.