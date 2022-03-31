إنفانتينو يعلن ترشحه لرئاسة فيفا من جديد

الخميس، 31 مارس 2022 - 13:25

كتب : FilGoal

إنفانتينو

ترشح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لولاية جديدة على رئاسة فيفا.

وأعلن إنفانتينو ذلك مع نهاية كونجرس الاتحاد الدولي الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

وأقيم كونجرس فيفا على هامش قرعة كأس العالم 2022 التي تقام يوم الجمعة.

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وتم انتخاب إنفانتينو في فبراير 2016 لمدة 3 سنوات بعد وقائع الفساد التي تم الكشف عنها في كلا من فيفا والاتحاد الأوروبي "يويفا".

ثم أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم انتخاب رئيسه السويسري بالتزكية لولاية ثانية حتى 2023.

ومنذ توليه مهمة الكيان الأبرز في كرة القدم اتخذ إنفانتينو عدة قرارات إصلاحية للعبة، كما قرر الموافقة على زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخبا بداية من مونديال 2026.

الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد أيضا كانت من القرارات التي اتخذها الرجل السويسري.

ولد إنفانتينو في بلدة بريج السويسرية عام 1970 كما أنه ينحدر من أصول إيطالية.

ليس لديه أي خلفية كروية سواء كلاعب أو كمدرب، لكنه كان يعمل سكرتيرا عاما للمركز الدولي للدراسات الرياضية.

والتحق بالعمل في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عام 2000، حتى وصل لمنصب السكرتير العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

بجانب عمله كسكرتير عام للاتحاد الأوروبي، فإنفانتينو اشتهر من خلال تقديمه لحفلات قرعة دوري أبطال أوروبا على مر السنوات الأخيرة قبل توليه الرئاسة.

جياني إنفانتينو فيفا
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