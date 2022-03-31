أليجري يعترف بالتوقيع لريال مدريد ومكالمة هاتفية أفسدت الاتفاق

اعترف المدرب الإيطالي، ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس بالتوقيع على عقود تدريب نادي ريال مدريد الإسباني قبل العودة مجددًا لقيادة السيدة العجوز.

وتولى أليجري المهمة الفنية لنادي يوفنتوس، بداية الموسم الجاري خلفًا لأندريا بيرلو، فيما تعاقد ريال مدريد مع الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

وكشف أليجري في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا عن حوار أجراه مع " GQ Hype" الإيطالية، عن تمسكه بالعودة لتدريب يوفنتوس رغم اتفاقه مع متصدر ترتيب الدوري الإسباني.

وقال أليجري: "وقعت بالفعل على عقود تدريب ريال مدريد، لكني اتصلت برئيس النادي فلورنتينو بيريز وأبلغته اختياري تدريب يوفنتوس".

وأضاف "احترم بيريز رغبتي وبالفعل تلقيت العرض في شهر مايو ولم يكن عندي أدنى شك في قبوله".

وتابع المدرب الإيطالي: "في مسيرتك المهنية من الرائع تدريب أندية على غرار ميلان ويوفنتوس وريال مدريد، لكنك لن تحصل على كل شيئ".

واختتم أليجري تصريحاته "أنا سعيد للغاية بالعمل لمدة 4 سنوات مع ميلان و6 سنوات مع يوفنتوس".

ويقود أليجري يوفنتوس إلى المركز الرابع بالدوري الإيطالي، برصيد 59 نقطة وبفارق أقل 7 نقاط عن ميلان متصدر الترتيب بواقع 67 نقطة قبل 8 جولات من نهاية الموسم الجاري.