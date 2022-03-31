إنفانتينو: لم نقترح إقامة كأس العالم كل عامين.. بل مجرد دراسة للفكرة

الخميس، 31 مارس 2022 - 13:01

كتب : FilGoal

"الرحلة" كرة كأس العالم 2022 في قطر

أوضح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فيفا لم تقترح إقامة كأس العالم كل سنتين بل كانت دراسة للفكرة.

وناقش فيفا إقامة المونديال كل عامين وهي الفكرة التي عارضها الاتحادان الأوروبي والأمريكي الجنوبي لكرة القدم.

وقال إنفانتينو خلال كونجرس الاتحاد الدولي الذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش قرعة كأس العالم "قمنا إجراء دراسة لمعرفة إيجابيات وسلبيات هذه الفكرة".

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وأضاف "هناك المزيد من المحادثات بشأن هذه الفكرة تتعلق بالأندية واللاعبين والعديد من الأطراف".

ويؤمن السويسري بأن الدراسة أخذت بعين الاعتبار وضعية الكثير من المنتخبات التي ستزيد فرصتها في التأهل لنهائيات كأس العالم لو أقيمت البطولة كل عامين.

وواصل "أثق بقوة كرة القدم في توحيد الناس وعبور الحدود الخاصة بالثقافات".

وأتم "نتمنى أن تلعب كرة القدم دورا في السلم والتفاهم وحل النزاعات".

وعلى عكس أوروبا وأمريكا الجنوبية، يؤيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة كأس العالم كل سنتين.

لكن الفكرة التي يدرسها فيفا لم تعجب أندية ترى أنها ستتأثر سلبا بسبب كثرة انضمام لاعبيها لمنتخباتهم الوطنية.

وتجري كأس العالم كل 4 سنوات منذ تدشينها في 1930 ولم تلعب في 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية.

وستكون نسخة 2022 في قطر الأخيرة التي تجري بمشاركة 32 فريقا، سيزيد عدد المتنافسين إلى 48 بدءا من نسخة 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

جياني إنفانتينو فيفا كأس العالم المونديال
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