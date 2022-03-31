بعد الفشل في التأهل لكأس العالم.. إقالة الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم إقالة الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا بقيادة أوجستين إيجوافين المدير الفني.

ويأتي قرار الاتحاد النيجيري نتيجة الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ورغم تحقيق منتخب نيجيريا تعادلا سلبيا خارج ملعبه أمام غانا إلا أنه تعادل إيجابيا بهدف لكل منهما في الإياب ليفقد فرصة التأهل.

وكشف الاتحاد النيجيري في بيانه "بعد فشل النسور لاخضراء في التأهل لكأس العالم، تم إقالة أوجستين إيجوافين بشكل فوري".

وتابع "تم سحب العقد الممتد لمدة عامين ونصف المقدم للجهاز الفني بالكامل وسيتم الإعلان عن جهاز فني جديد بعد إجراء مراجعة مناسبة".

واختتم البيان "نشكر المدربين ومسؤولي الفريق على خدمتهم للمنتخب ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وكانت جماهير نيجيريا قد اقتحمت الملعب الوطني في أبوجا بعد التعادل مع غانا بهدف لكل منهما وبالتالي خسارة بطاقة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان منتخب نيجيريا قد ودع منافسات أمم إفريقيا من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام تونس بهدف دون مقابل.