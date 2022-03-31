بيانيتش: طرد كومان وتعيين تشافي أفضل قرار اتخذه لابورتا

عاد ميراليم بيانيتش لاعب بشيكتاش للحديث عن فترته مع نادي برشلونة قبل إعارته إلى النادي التركي.

ميراليم بيانيتش النادي : بشكتاش برشلونة

وانتقل البوسني إلى بشيكتاش على سبيل الإعارة قادما من برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي مقابل 20 مليون يورو بعد خروجه من حسابات رونالد كومان المدير الفني السابق للبلاوجرانا.

وقال بيانيتش لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "أفضل قرار فعله لابورتا هو الاستعانة بتشافي، الفريق أصبح مختلفا تماما".

ثم تطرق للحديث عن مواهب برشلونة الجديدة "عندما رأيت جافي أول مرة علمت أنه سيكون له مكانا آخر في عالم كرة القدم، أنه موهبة رائعة".

وأضاف عن بيدري "إنه يتراقص بالكرة كما كان يفعل إنييستا".

وعند سؤاله عن أفضل مسدد للركلات الحرة "بالطبع ميسي، أنا أتدرب على تسديد الركلات الحرة في الأسبوع من 20-30 لكن هو يتدرب مرة كل عام أظن وعندما يسدد ينجح فيها".

واختتم بالحديث عن المعاملة التي تلقاها من كومان "لقد عاملني بقلة احترام، ورحيله من النادي أفضل قرار".

ووصل تشافي على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني في مطلع نوفمبر الماضي خلفا لرونالد كومان بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق.

وقاد تشافي برشلونة في 25 مباراة، حقق خلالها 14 انتصارا و7 تعادلات و4 هزائم فقط.