كأس العالم 2022 - ثلاثة مقاعد متبقية والحسم في يونيو.. وفرصة لرقم قياسي للمنتخبات العربية

ضمن 29 منتخبا تأهلهم إلى منافسات كأس العالم 2022 في قطر، ويتبقى ثلاثة مقاعد سيتم حسمها في يونيو.

وتأهل منتخبا المكسيك وأمريكا إلى كأس العالم رفقة كندا عن قارة أمريكا الشمالية ليتبقى ثلاثة مقاعد.

وبين الثلاثة مقاعد يتأهل أحد المنتخبات الأوروبية بعد تأجيل مباراة المجموعة الأولى من الملحق الأوروبي بسبب أحداث الغزو الروسي على أوكرانيا.

بينما هناك فرصة لتأهل منتخب عربي جديد إلى كأس العالم ليتحقق وقتها رقما قياسيا بصعود خمسة منتخبات لأول مرة في المونديال.

إذ يلعب منتخب الإمارات ملحقا آسيويا أمام أستراليا وفي حال تخطيه تلك المرحلة يلعب أمام بيرو على خطف بطاقة التأهل.

موقف المقاعد المتبقية:

أوروبا

مقعد وحيد متبقي من قارة أوروبا للتأهل إلى كأس العالم 2022، وتم تأجيل مباراته إلى شهر يونيو بعد موافقة فيفا على طلب أوكرانيا بسبب الغزو الروسي.

تأهل من تلك المجموعة ويلز إلى المرحلة النهائية بعد التغلب على النمسا بهدفين مقابل هدف واحد.

وينتظر منتخب ويلز في النهائي الفائز من مواجهة أوكرانيا ضد أسكتلندا والمقرر لها في يونيو المقبل.

وبذلك يتأهل أحد منتخبات ويلز وأوكرانيا وأسكتلندا إلى كأس العالم 2022 في قطر.

أمريكا الجنوبية × آسيا

يلعب منتخب بيرو خامس أمريكا الجنوبية مع الفائز من الملحق الآسيوي والذي سيجمع أستراليا مع الإمارات.

وتأهل منتخبا الإمارات وأستراليا إلى الملحق الآسيوي بعد حصد كل منهما المركز الثالث في المجموعة.

وتقام بينهما مباراة في السابع من يونيو بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى مواجهة بيرو أحد يومي 13 أو 14 يونيو في قطر ليصعد أحدهما إلى كأس العالم.

أمريكا الشمالية × أوقيانوسيا

يلعب منتخب كوستاريكا أمام نيوزلاندا في مباراة فاصلة بالعاصمة القطرية الدوحة ليصعد أحدهما إلى كأس العالم.

وتقام المباراة أحد يومي 13 أو 14 يونيو المقبل في قطر.

وكان منتخب كوستاريكا قد تأهل إلى الملحق بعد حصد المركز الرابع في تصفيات أمريكا الشمالية، أما منتخب نيوزلاندا فتغلب على جزر السولمون في تصفيات أوقيانوسيا.

الفرق المتأهلة:

إفريقيا

السنغال - المغرب - تونس - غانا - الكاميرون

أوروبا

ألمانيا - إنجلترا - بلجيكا - الدنمارك - فرنسا - إسبانيا - البرتغال - كرواتيا - صربيا - بولندا - هولندا - سويسرا

أمريكا الجنوبية

البرازيل - الأرجنتين - الإكوادور - أوروجواي

آسيا

السعودية - كوريا الشمالية - اليابان - إيران - قطر (المستضيف)

أمريكا الشمالية

كندا - أمريكا - المكسيك