فيفا يوقف عضوية باكستان ويرفض رفع تعليق كينيا وزيمبابوي

الخميس، 31 مارس 2022 - 11:57

كتب : FilGoal

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعليق عضوية الاتحاد الباكستاني لكرة القدم بسبب التدخل الحكومي.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس فيفا القرار خلال اجتماعات الكونجرس التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة على هامش قرعة كأس العالم 2022.

كما أكد إنفانتينو استمرار تعليق عضويتي كينيا وزيمبابوي.

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وأقر أعضاء كونجرس فيفا هذه القرارات بعد تصويت الغالبية على تعليق عضوية الاتحادات المذكورة لأسباب مختلفة أبرزها التدخل الحكومي في عملها.

وكان جياني إنفانتينو قد قال في مؤتمر صحفي فبراير الماضي: "اضطررنا إلى تعليق عضوية اثنين من أعضائنا كينيا وزيمبابوي، بسبب تدخل الحكومة في أنشطة اتحادات كرة القدم. تم تعليق الاتحادات بأثر فوري".

وأوضح "إنهم يعرفون ما يجب القيام به من أجل إعادة قبولهم أو رفع تعليقهم".

وعُلق عمل اتحاد زيمبابوي قبل لجنة الرياضة في نوفمبر 2021 أيضا بعدما حلت الحكومة الاتحاد المحلي، إلا أنها أشارت إلى بعض الأسباب، بما في ذلك التحرش الجنسي المزعوم للحكام من قبل الموظفين الفنيين ومزاعم بالاحتيال، كأساس لعملهم.

وفي كينيا أوقفت الحكومة عمل الاتحاد وعينت لجنة مؤقتة تتولى مسؤولية أنشطة كرة القدم في البلاد.

وكانت زيمبابوي قد شاركت في كأس الأمم الإفريقية 2021 وودعت من دور المجموعات، بينما لم يتأهل المنتخب الكيني.

فيفا باكستان زيمبابوي كينيا
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