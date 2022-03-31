بوسكيتس: تشافي استمرار لـ جوارديولا ولويس إنريكي

الخميس، 31 مارس 2022 - 11:46

كتب : FilGoal

سيرخيو بوسكيتس

تحدث سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة عن التغيرات التي طرأت على الفريق منذ تعيين تشافي هيرناندير على رأس القيادة الفنية.

وأقر النجم الإسباني أن تشافي أعطى الثقة لبرشلونة من جديد.

وقال بوسكيتس في تصريحات لإذاعة RAC1: "لقد كان هناك الكثير من الأشياء التي وجب تعدليها لكن أهم شيء، تشافي أعطانا الثقة. كانت الأيام الأولى صعبة، ولم يعرف الكثير من اللاعبين، لقد تدربنا كثيرًا وشاهدنا الكثير من مقاطع الفيديو وفي النهاية نجح تشافي".

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وأضاف "لقد مر وقت طويل منذ أن كنا فريقا قويا، أو قمنا بالأشياء بشكل جيد، الآن يبدو أننا نشهد القليل من الضوء".

وواصل "تشافي استمرار لجوارديولا ولويس إنريكي، الآن لدينا فكرة، نحن نفوز بالمباراة، ونقوم بالأشياء بشكل جيد، ويتم التعرف على أسلوبنا وفلسفتنا".

وتابع "أعتقد أننا أقرب إلى الدوري الأوروبي عن الدوري، على مدريد أن يترك الكثير من النقاط والأمر لا يعود لنا. لكننا سنحاول حتى النهاية".

وعن ما يحتاجه برشلونة في الوقت الحالي، قال بوسكيتس "نحن بحاجة إلى لاعب لإحداث فرق".

وعند سؤاله عن المستقبل، جاوب بوسكيتس "أرى نفسي مدربا. عندما اعتزل، سأحصل على بطاقة التدريب الخاصة بي".

وشارك صاحب الـ مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 40 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع آخر.

برشلونة بوسكيتس تشافي الدوري الإسباني
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