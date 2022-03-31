البرازيل تعود إلى القمة.. منتخب مصر يتقدم مركزين في تصنيف فيفا كثاني العرب

تقدم منتخب مصر مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليصبح في المركز 32 عالميا.

وكان منتخب الفراعنة في المركز 34 في تصنيف شهر فبراير الأخير قبل أن يتقدم مركزين.

وبذلك أصبحت مصر في المركز الرابع إفريقيا خلف منتخبات السنغال والمغرب ونيجيريا.

أما على المستوى العربي فيأتي منتخب مصر في المركز الثاني خلف منتخب المغرب صاحب المركز 24.

ويتصدر منتخب السنغال قائمة المنتخبات الإفريقية رغم هبوطه إلى المركز 20 عالميا.

وصعد منتخب البرازيل إلى قمة تصنيف فيفا بينما هبطت بلجيكا إلى المركز الثاني.

وعلى المستوى العربي تتواجد تونس خلف المغرب ومصر في المركز الثالث عربيا و35 عالميا بينما الجزائر (44 عالميا).

أما على مستوى إفريقيا فجاء منتخب السنغال أولا في المركز 20 يليه المغرب بالمركز 24 وثالثا نيجيريا في المركز 30، أما تونس ففي المركز 35 يليها الكاميرون بـ 37.

ويأتي منتخب السعودية في المركز الخامس عربيا و49 عالميا وهو أعلى منتخبات عرب آسيا في الترتيب، بينما تقدم منتخب قطر إلى المركز 51.

ترتيب أول 10 منتخبات في تصنيف فيفا

1- البرازيل

2- بلجيكا

3- فرنسا

4- الأرجنتين

5- إنجلترا

6- إيطاليا

7- إسبانيا

8- البرتغال

9- المكسيك

10- هولندا