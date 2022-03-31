كافو وماجر بين 9 نجوم سيسحبون قرعة كأس العالم

الخميس، 31 مارس 2022 - 11:33

كتب : FilGoal

قرعة المونديال

أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن هناك 9 نجوم سابقين سيشاركون في سحب قرعة كأس العالم 2022.

وتقام القرعة في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة.

وذكر فيفا في بيان أن أبطال كأس العالم السابقين، كافو (البرازيل) ولوثار ماتيوس (ألمانيا) ومارسيل دوساييه (فرنسا) سيتعاونون مع 6 نجوم آخرين لإجراء القرعة النهائية للكشف عن مجموعات نسخة 2022.

أخبار متعلقة
موعد مباريات الخميس 31 مارس 2022.. قمتان في اليد والطائرة بين الأهلي والزمالك بن ناصر يوجه رسالة مؤثرة للجزائريين بعد الفشل في بلوغ المونديال رحيل كوبر عن القيادة الفنية لـ الكونغو الديمقراطية منتخبان جديدان إلى كأس العالم 2022.. وثلاثة مقاعد متبقية

النجوم التسعة هم:

رابح ماجر (الجزائر)

كافو (البرازيل)

لوثار ماتيوس (ألمانيا)

جاي جاي أوكوشا (نيجيريا)

عادل أحمد مال الله (قطر)

علي دائي (إيران)

بورا ميلوتينوفيتش (صربيا/المكسيك)

تيم كاهيل (أستراليا)

مارسيل دوساييه (فرنسا)

القرعة ستشهد توزيع 32 منتخبا على 8 مجموعات.

قرعة كأس العالم كأس العالم المونديال
نرشح لكم
باكامبو يهاجم كوبر والاتحاد الكونغولي: ليس لدينا ملعب ولا حتى مراحيض.. والمدرب لا يعرف اللاعبين أبو جبل في رسالة لجماهير مصر: أرجو الالتفاف حولنا وتحويل الانكسار إلى تحفيز ونجاح اجتماع يرسم ملامح استعداد الإمارات للملحق الآسيوي.. وعقبة وحيدة تواجه أروابارينا تعرف على توزيع المنتخبات في مستويات قرعة كأس العالم 2022 وائل جمعة يوجه رسالة شكر خاصة للاعبي منتخب مصر هل يكرر ما فعله مع كوت ديفوار واليابان؟ تعليق غامض من خليلوزيتش حول مستقبله مع المغرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتقدم باستقالته بعد الفشل في بلوغ كأس العالم اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية لـ فيفا
أخر الأخبار
تقرير فرنسي: ليل مهتم بضم مصطفى محمد 4 ساعة | الدوري الفرنسي
مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول ما قاله كيروش عن سلبيات الدوري وتأثيرها على الفراعنة 4 ساعة | منتخب مصر
تقرير سعودي: إيقاف فهد المولد مؤقتا بسبب المنشطات 4 ساعة | السعودية
اتحاد الكرة: عرضنا الشكوى ضد السنغال على مسؤولي فيفا.. وهذا ما قالوه عن مشاركة مصر 4 ساعة | منتخب مصر
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة هدافي القاهرة بعد الجولة 25 5 ساعة | الدرجة الثانية
رسالة من السولية وإمام عاشور لجماهير مصر بعد فشل التأهل لكأس العالم 5 ساعة | منتخب مصر
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 25 5 ساعة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 25 5 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 3 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع 4 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال