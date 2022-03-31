كافو وماجر بين 9 نجوم سيسحبون قرعة كأس العالم
الخميس، 31 مارس 2022 - 11:33
كتب : FilGoal
أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن هناك 9 نجوم سابقين سيشاركون في سحب قرعة كأس العالم 2022.
وتقام القرعة في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة.
وذكر فيفا في بيان أن أبطال كأس العالم السابقين، كافو (البرازيل) ولوثار ماتيوس (ألمانيا) ومارسيل دوساييه (فرنسا) سيتعاونون مع 6 نجوم آخرين لإجراء القرعة النهائية للكشف عن مجموعات نسخة 2022.
النجوم التسعة هم:
رابح ماجر (الجزائر)
كافو (البرازيل)
لوثار ماتيوس (ألمانيا)
جاي جاي أوكوشا (نيجيريا)
عادل أحمد مال الله (قطر)
علي دائي (إيران)
بورا ميلوتينوفيتش (صربيا/المكسيك)
تيم كاهيل (أستراليا)
مارسيل دوساييه (فرنسا)
القرعة ستشهد توزيع 32 منتخبا على 8 مجموعات.
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