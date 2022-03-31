كافو وماجر بين 9 نجوم سيسحبون قرعة كأس العالم

باكامبو يهاجم كوبر والاتحاد الكونغولي: ليس لدينا ملعب ولا حتى مراحيض.. والمدرب لا يعرف اللاعبين

أبو جبل في رسالة لجماهير مصر: أرجو الالتفاف حولنا وتحويل الانكسار إلى تحفيز ونجاح

اجتماع يرسم ملامح استعداد الإمارات للملحق الآسيوي.. وعقبة وحيدة تواجه أروابارينا

تعرف على توزيع المنتخبات في مستويات قرعة كأس العالم 2022

وائل جمعة يوجه رسالة شكر خاصة للاعبي منتخب مصر

هل يكرر ما فعله مع كوت ديفوار واليابان؟ تعليق غامض من خليلوزيتش حول مستقبله مع المغرب

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتقدم باستقالته بعد الفشل في بلوغ كأس العالم

اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية لـ فيفا