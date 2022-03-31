مرتضى منصور يكشف دور إسماعيل يوسف في الزمالك.. ودرس من محترف الطائرة للاعبي الكرة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن دور إسماعيل يوسف مع فريق كرة القدم الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد أعلن عن عودة إسماعيل يوسف إلى النادي من جديد وهو ما ترتب عليه تقديم استقالته من قيادة نادي زد الفنية.

وقال مرتضى منصور عبر قناته على يوتيوب: "إسماعيل يوسف مدير الكرة وليس رئيس جهاز الكرة".

وأوضح "سيتواجد إسماعيل يوسف في أرضية الملعب خلال المباريات".

وتابع رئيس لازمالك "يوسفاني هيرنانديز محترف الطائرة أعطى درسا لكل الرياضيين وبالأخص لاعبي كرة القدم، رغم أن قدومه إلى مصر لم يتخط الأسبوع".

وأضاف "حتى نحصل على البطاقة الدولية كان علينا دفع 6 آلاف فرنك سويسري وكان متبقي على المباراة ثلاث ساعات فقط".

وكشف مرتضى "تم حل المشكلة رغم غلق البنوك، بعد تحويل يوسفاني 6 آلاف فرنك من حسابه الشخصي إلى الاتحاد الدولي للحصول على البطاقة الدولية".

ووجه رئيس الزمالك رسالة قائلا: "هل شاهدتم يا لاعبو الكرة ما فعله يوسفاني الذي لم يحصل على ملايين من الزمالك؟ أعتقد أنه أي رياضي قام بذلك العمل من قبل في مصر".

واختتم تصريحاته "هذا هو الاحتراف، لكن هل بالنسبة للاعبي الكرة الاحتراف هو جني الأموال فقط؟ هل وصلت لكم الرسالة يا من أقصدهم؟".