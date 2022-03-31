موعد مباريات الخميس 31 مارس 2022.. قمتان في اليد والطائرة بين الأهلي والزمالك

يشهد اليوم الخميس قمتين في رياضتي اليد والطائرة ضمن منافسات الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في ختام منافسات دوري كرة اليد، بالإضافة لنصف نهائي دوري كرة الطائرة.

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كرة اليد

تقام في الثالثة والنصف عصرا مواجهة بين سبورتنج الذي ضمن المركز الثالث أمام طلائع الجيش صاحب المركز الرابع في الدوري بمباراة تحصيل حاصل.

بينما قمة كرة اليد بين الأهلي والزمالك فتقام في السادسة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

ويحصد الفائز بالمباراة لقب مسابقة الدوري للموسم الجاري.

أما في حال التعادل فيحصد الزمالك لقب الدوري.

كرة طائرة

تستضيف صالة العاصمة الإدارية مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي دوري النخبة.

وتقام المباراة في الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3-2 ويحتاج الفوز في تلك المباراة ليتأهل إلى النهائي.

أما الأهلي فلا بديل عن الفوز من أجل إقامة مباراة فاصلة غدا الجمعة.

الدرجة الثانية

تقام عصر اليوم منافسات الجولة 25 مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

ويستضيف النصر فريق زد، بينما يحل بتروجت ضيفا على الترسانة.

ويلعب الداخلية متصدر الترتيب أمام وادي دجلة صاحب المركز الرابع.