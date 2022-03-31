بن ناصر يوجه رسالة مؤثرة للجزائريين بعد الفشل في بلوغ المونديال

وجه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر رسالة مؤثرة لجماهير بلاده بعد الفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب الكاميرون لمونديال 2022 بالفوز على الجزائر 2-1 في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي بمباراة الإياب بالبليدة، بعد خسارته الذهاب على أرضه بهدف.

وكتب بن ناصر عبر حسابه الشخصي على تويتر: "إخواني الجزائريين.. كرة القدم رياضة ساحرة، لكن أحيانا تكون قاسية وغير عادلة".

وأضاف "مثلكم جميعا، أنا مُحبط. لكن تأكدوا أنني سأبقى وبِكل فخر أُدافع عن الألوان الوطنية لِإسعادكم".

وتابع لاعب ميلان "شكرا على دعمكم المعنوي الذي يزيدنا اعتزازا بِتمثيل الجزائر".

وأكمل "الخسارة أثّرت على نفسيتنا سلبا، لكن يجب طيّ الصفحة، والنهوض مُجدّدا استعدادا للمنافسات المقبلة، يجب أن نبقى مُتّحدين. القادم سيكون أفضل".

وأتم "نجحنا جماعيا، وسقطنا جماعيا، وسننهض جماعيا. الحمد لله في كل الأحوال".

وفاز منتخب الكاميرون على الجزائر بهدفين لهدف في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبذلك تأهل منتخب الكاميرون للمونديال بعد التعادل في مجموع المباراتين إيجابيا بهدفين لكل منهما لكن بسبب تسجيل الأسود غير المروضة لهدفين خارج أرضهم خطفوا التأهل.

افتتح إريك ماكسيم تشوبو موتنج أهداف المباراة في الدقيقة 22.

وأدرك أحمد توبة هدف التعادل لمنتخب الجزائر في الدقيقة 118.

وبدا أن الجزائر خطفت بطاقة التأهل بالفعل.

لكن في الدقيقة 124 سجل كارل توكو إيكامبي هدفا قاتلا ليخطف بطاقة التأهل من أنياب المحاربين ويرسل بلاده إلى المونديال القطري.

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