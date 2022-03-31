منتخبان جديدان إلى كأس العالم 2022.. وثلاثة مقاعد متبقية

لحق منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بالمنتخب الكندي إلى كأس العالم 2022 في قطر عن قارة أمريكا الشمالية.

بينما انتقل منتخب كوستاريكا صاحب المركز الرابع إلى مباراة الملحق الحاسمة أمام نيوزلاندا.

وبذلك تأهل 29 منتخبا إلى كأس العالم 2022 في قطر بينما يتبقى ثلاثة مقاعد سيتم حسمها في يونيو.

وتأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية رغم الخسارة أمام كوستاريكا بهدفين دون مقابل.

وأنهى منتخب أمريكا التصفيات في المركز الثالث برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف عن كوستاريكا صاحب المركز الرابع.

ويتأهل أول ثلاثة منتخبات عن قارة أمريكا الشمالية إلى كأس العالم 2022 بينما يلعب صاحب المركز الرابع محلق أمام ممثل أوقيانوسيا.

أما منتخب المكسيك فضمن تأهله بالفوز بهدفين دون مقابل على حساب السلفادور.

ورفع منتخب المكسيك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب كندا المتأهل.

وكان المنتخب الكندي قد ضمن تأهله قبل الجولة الأخيرة التي خسر فيها أمام بنما بهدف دون مقابل.

ويلعب منتخب كوستاريكا في يونيو المقبل أمام نيوزلاندا أحد يومي 13 أو 14 في قطر ليصعد أحدهما إلى كأس العالم.

وبذلك يكون قد اكتمل تأهل 29 منتخبا إلى كأس العالم ويتبقى ثلاثة مقاعد فقط سيتم الكشف عنها في يونيو المقبل.