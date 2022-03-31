تقرير: إعلان رحيل لاسارتي عن قيادة تشيلي خلال أيام

لم يعد مارتن لاسارتي مديرا فنيا لمنتخب تشيلي بعد الفشل في التأهل إلى منافسات كأس العالم 2022.

وفشل منتخب تشيلي في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر بعد أن أنهى التصفيات في المركز السابع.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية إلى منافسات كأس العالم بينما يلعب صاحب المركز الخامس ملحق أخير.

ويقود لاسارتي منتخب تشيلي منذ فبراير 2021 ويستمر تعاقده مع الفريق حتى نهاية العام الجاري.

وكشف الأرجنتيني سيزار ميرلو صحفي قناة Tyc sports أن لاسارتي لم يعد مديرا فنيا لتشيلي.

وأوضح ميرلو أن الإعلان الرسمي عن رحيل لاسارتي سيتم الكشف عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الصحفي الأرجنتيني إلى أنه لن يتم دفع أي شرط جزائي من الجانبين لأن العقد ينص على انتهاء التعاقد تلقائيا في حال الفشل في التأهل لكأس العالم.

وأضاف ميرلو أنه من المرجح عدم التعاقد مع أي مدير فني لمنتخب تشيلي حتى نهاية العام بسبب الانتخابات المنتظرة في اتحاد تشيلي لكرة القدم.

وقاد لاسارتي منتخب تشيلي في 22 مباراة وفاز في 7 وخسر 9 بينما تعادل في ست مناسبات.