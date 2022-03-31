رحيل كوبر عن القيادة الفنية لـ الكونغو الديمقراطية

تقدم هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني باستقالته من قيادة منتخب الكونغو الديمقراطية بعد توديع التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكان كوبر قد تولى القيادة الفنية لمنتخب الكونغو الديمقراطية في مايو الماضي ووصل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وخسرت الكونغو الديمقراطية أمام المغرب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في إياب المرحلة النهائية من التصفيات بعد تعادل إيجابي بهدف لكل منهما في الذهاب.

وكشف موقع Lesvolcansnews الكونغولي عن تقدم كوبر باستقالته ورفض فكرة تمديد تعاقده.

وأشار التقرير وفقا للصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو إلى أن كوبر أبلغ مسؤولي الاتحاد الكونغولي باستقالته أمس الأربعاء.

وأوضح التقرير تأييد وزير الرياضة الكونغولي تمديد تعاقد كوبر مع الفريق.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، وتبدأ التصفيات بعد شهرين من الآن.

وكشف ميرلو الصحفي الأرجنتيني عن رفض كوبر تمديد تعاقده مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

واستقبل كوبر عددا من العروض المقدمة للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير مغربية قد أشارت إلى ارتباط اسم كوبر بمنتخب المغرب لقيادة الفريق في كأس العالم وكان ذلك قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في التصفيات.