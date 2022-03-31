جمال علام: سنطالب بإعادة مباراة السنغال.. ورسالة لأبو ريدة وحسن مصطفى

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن طلب مصر بإعادة لقاء السنغال بعد ما بدر منهم تجاه الفراعنة في لقاء الإياب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث جمال علام عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "في مصر عاملنا السنغال بأفضل شكل ممكن وكان لهم تأمين خاص وسهلنا وصولهم لاستاد القاهرة واستجبنا لكل طلباتهم".

وأكمل "اللوائح تنص على حضور خمسة من أعضاء الإدارة في المقصورة ونحن سمحنا بحضور 25 شخص وفي المقابل المعاملة هناك كانت بالعكس كليا".

وواصل "تم سبنا في المطار من الموظفين والمعاملة الجيدة الوحيدة كانت في فندق الإقامة، حتى تحركنا من الفندق للملعب وصلنا في ساعة ونصف في مساحة لا تستغرق أكثر من 45 دقيقة".

وتابع "الحافلة لم تدخل للملعب مباشرة بل كان يلتف السائق بنا حول الملعب ووسط الجماهير السنغالية وسباب كبير للجميع والنصيب الأكبر كان لمحمد صلاح".

وأردف جمال علام "وتم رفض طلبنا بحضور أعضاء اتحاد الكرة في المقصورة وتم السماح بتواجد ثلاثة أفراد فقط، وكان يتم سب منتخب مصر بعر المكبر الصوتي للملعب".

وأكمل "بناء على كل ذلك سجلنا اعتراضنا للاتحادين الإفريقي والدولي وأرسلنا شكوى وقت المباراة وأمس الأربعاء وفي كونجرس فيفا سنتحدث مع رئيس فيفا جياني إنفانتينو والملف بالكامل سيذهب للجنة الانضباط".

ووجه رئيس اتحاد الكرة رسالة قائلا: "أطالب هاني أبو ريدة وحسن مصطفى بالتدخل ودعم منتخب مصر".

وبسؤاله بماذا تكالب مصر قال: "نعرض ما حدث وننتظر الرد لقد كان هناك الكثير من الأشياء المجرم تواجدها من فيفا في الملاعب وكلها تواجدت ضدنا مثل الليزر، وتم الاعتداء على حافلتنا وعلى محمد الشناوي بإلقاء الزجاجات".

وعن هل طلبوا إعادة المباراة قال: "بالطبع، وأكدنا أنه المباراة أقيمت في أجواء إرهابية ولو كنا خسرنا بشكل طبيعي كنا سنبارك لهم على التأهل ونرحل".

وعن حديثه مع محمد صلاح قال: "قلت له أنت قائد المنتخب ونحن لدينا قائد جيد جدا والآن أمامنا تصفيات كأس أمم إفريقيا".

أما عن كارلوس كيروش مدرب المنتخب ومصيره قال: "أبلغته بسفري لقطر لحضور كونجرس فيفا والقرار بشأنه سيتخذ بعد اجتماع اتحاد الكرة وبعد الاجتماع معه".

ووجه جمال علام رسالة لجماهير مصر قائلا: "كان عندنا أمل كبير ومازال أمل كبير جدا لكن الظروف التي تم وضع اللاعبين فيها كانت صعبة، وما تحمله الجمهور المصري في السنغال ونيابة عنكوا اعذرونا لأنه تم معاملتنا بشكل مختلف عما عاملنا جماهير السنغال هنا".